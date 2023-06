"Nous ne permettrons pas aux sionistes de gouverner Jérusalem" chante Awad Tannous qui a été invité à se produire à l'université Ben Gourion du Néguev

La section étudiante de l'organisation israélienne "Im Tirtzu", parfois considérée comme une organisation d'extrême droite même si elle même se définit comme centriste, et dont le rôle est de "surveiller les discours qui circulent dans les universités", a contesté l'invitation du chanteur Awad Tannous qui s'est produit lors d'un événement visant à commémorer la Journée palestinienne de la "Nakba" il y a deux semaines. Selon Im Tirtzu, la venue du chanteur syrien a été financée par le syndicat étudiant de l'université Ben Gourion, qui a confirmé son arrivée sur le campus.

Dudu Greenspan/Flash90

L'organisation "Im Tirtzu" a mis en lumière certaines paroles de Tannous, notamment des déclarations comme "Nous mourrons et ne permettrons pas aux fils de Sion de gouverner Jérusalem" et "Nous nous souviendrons du sang des martyrs en Palestine". L'organisation a affirmé que ces paroles incitent au terrorisme. "Après l'affichage des drapeaux de l'OLP sur le campus universitaire et à la distribution de cartes d'Israël omettant Jérusalem-Est, la Judée, la Samarie et le Golan, nous, étudiants de Ben Gourion, devons de nouveau faire face au post-sionisme à l'université ? Comment la direction de l'université a-t-elle pu approuver l'invitation d'un artiste nationaliste extrême incitant à la haine, plutôt que celle d'un artiste qui unirait les différentes communautés d'Israël ?", a interrogé Clara Bensoussan, coordinatrice de "Im Tirtzu" à Ben Gourion.

Fin mai, un panel gouvernemental a décidé de mettre en suspens pendant au moins un mois la loi proposée par Limor Son HarMelech du parti Otzma Yehudit (Force juive) visant à interdire sur les campus tous les drapeaux liés à des organisations terroristes et toute expression de soutien à des groupes terroristes. Le président de l'Université de Tel-Aviv, le professeur Ariel Porat, avait écrit une lettre pour affirmer qu'il n'appliquera pas la loi visant à expulser définitivement les étudiants qui agitent un drapeau palestinien dans son campus.