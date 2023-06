Au cours du week-end, Israël a recensé la 102e personne assassinée dans le secteur arabe depuis le début de l'année

Trois Arabes israéliens ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un assassinat dans un hôpital du nord du pays. L'opération a eu lieu à la suite d'un signalement concernant un véhicule suspect stationné dans le parking de l'hôpital italien de Nazareth, dans lequel se trouvaient plusieurs hommes.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont repéré trois hommes masqués s'apprêtant à sortir du véhicule. Ils ont alors procédé à la fouille de la voiture, mettant la main sur deux pistolets chargés. Les trois suspects ont ensuite été appréhendés.

Selon les forces de police qui ont commencé à enquêter sur cet incident, la voiture utilisée par le gang était un véhicule volé, de même que ses plaques d'immatriculation. Les policiers ont trouvé à l'intérieur un tournevis pour changer rapidement les plaques ainsi qu'un réservoir de carburant qui devait selon toute vraisemblance, être utilisé pour incendier le véhicule après leur forfait.

Au cours du week-end, les forces de police du District Nord ont indiqué avoir arrêté 22 suspects pour leur implication dans des incidents violents et des coups de feu liés à des règlements de comptes entre clans rivaux.

"Nous voyons une fois de plus que la guerre entre organisations criminelles ne connaît pas de limites. Sans l'action courageuse des policiers, nous aurions pu déplorer des décès ainsi que des victimes collatérales au sein de l'hôpital. Nous opérons sur le plan du renseignement et utilisons toutes nos forces sur le terrain afin d'empêcher de nouveaux meurtres et de venir à bout des organisations criminelles", a déclaré le commandant de police du District Nord, le surintendant Shuki Tachocha.

Au cours du week-end, Israël a recensé la 102e personne assassinée dans le secteur arabe depuis le début de l'année. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait part dimanche, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, de son intention de s’appuyer sur le service de sécurité intérieure du Shin Bet pour combattre la violence endémique qui ronge la communauté arabe.