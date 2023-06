Jérusalem a condamné les dégâts causés au barrage de Kakhovka, tout en évitant soigneusement de mentionner la Russie

Israël va aider l'Ukraine et envoyer de l'eau potable et de la nourriture dans la région de Kherson, après la destruction, la semaine dernière, du barrage de Kakhovka, qui a provoqué des inondations en aval du fleuve ayant fait plus d'une dizaine de morts et poussé des milliers d'habitants à quitter leurs logements.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU Martin Griffiths a déclaré que les inondations ont créé "un problème énorme et imminent de manque d'eau potable pour 700 000 personnes".

L'aide israélienne annoncée par le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen comprend des centaines de milliers de litres d'eau minérale et plus de 10 tonnes de nourriture. La nourriture et l'eau potable seront distribuées par des organisations bénévoles qui travaillent avec l'ambassade d'Israël à Kiev. L'aide, décidée en coordination avec les autorités ukrainiennes et à leur demande, devrait arriver dans la région de Kherson lundi ou mardi.

"L'État d'Israël se tient aux côtés du peuple ukrainien, en particulier en ces temps difficiles, et vient à la rescousse pour fournir une aide humanitaire immédiate aux citoyens touchés par l'effondrement du barrage", a déclaré M. Cohen. "Je remercie l'ambassade d'Israël en Ukraine et l'armée israélienne, l'agence d'aide internationale de l'État d'Israël au sein du ministère des Affaires étrangères, pour leur mobilisation dans le cadre de cette importante mission".

Jérusalem a condamné les dégâts causés au barrage de Nova Kakhovka, tout en évitant soigneusement de mentionner la Russie. "Israël est choqué par les dégâts considérables causés au barrage de Kakhovka. Des milliers de civils innocents sont en danger à cause de cette terrible destruction. L'ensemble de la communauté internationale doit condamner fermement ces dommages délibérés causés à des infrastructures essentielles et à des personnes. Nos pensées et nos prières accompagnent le peuple ukrainien en ces temps difficiles", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Haiat.

ALEKSEY FILIPPOV / AFP Un bénévole sauveteur d'animaux se déplace parmi les débris flottants sur un bateau à Kherson le 8 juin 2023, après que la ville a été engloutie par la montée des eaux suite aux dommages subis par le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka.

L'Ukraine accuse la Russie, qui contrôle le barrage dans le district de Kherson, d'être à l'origine de la destruction du barrage afin de compliquer la contre-attaque de l'Ukraine. De son côté, Moscou accuse Kiev, affirmant qu'il visait à empêcher l'approvisionnement en eau de la Crimée.

Le ministre ukrainien de l'intérieur, Igor Klimenko, a déclaré dimanche que 77 villes et villages avaient été inondés dans les régions de Kherson et de Mykolaiv à la suite de l'explosion et de la rupture du barrage.