Tel-Aviv : le drapeau du groupe Wagner hissé en haut d'une grue

"Nous sommes profondément choqués de voir le drapeau de l'organisation terroriste russe à Tel-Aviv"

Le drapeau du groupe paramilitaire russe Wagner a été hissé lundi en haut d'une grue à Tel-Aviv, provoquant la polémique.

"Nous sommes profondément choqués de voir le drapeau de l'organisation terroriste russe à Tel-Aviv. Cette même organisation dont les membres exécutent des prisonniers de guerre, tuent et violent des enfants et des femmes, et commettent quotidiennement des crimes de guerre. Nous exhortons les autorités locales à retirer immédiatement le drapeau du groupe terroriste Wagner de la zone de Tel-Aviv", a réagi l'ambassade d'Ukraine en Israël auprès d'I24NEWS.

Une manifestation ukrainienne a été organisée en protestation lundi soir sur la promenade de Tel-Aviv. Sur les pancartes brandies, on pouvait notamment lire "la Russie est un Etat terroriste".

Salomé Milhac Manifestation ukrainienne à Tel-Aviv

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé jeudi dernier que ses hommes avaient commencé à transférer leurs positions à Bakhmout, ville dont il a revendiqué la capture, aux troupes régulières de l'armée russe.

Le groupe Wagner est fréquemment considéré comme étant de facto une branche du ministère de la Défense de la fédération de Russie. Wagner opère en effet pour soutenir les intérêts russes et son matériel provient directement du ministère russe de la Défense, qui fournit également les installations d'entrainement.

L'Assemblée nationale a adopté, mardi 9 mai, une résolution demandant à la France et à l’Union européenne (UE) d’inscrire le groupe militaire Wagner sur la liste des organisations terroristes.