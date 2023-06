Une forteresse hasmonéenne fouillée pour la première fois en Israël

L'accès limité au site a contraint l'équipe à utiliser des ânes pour transporter le matériel lourd jusqu'au sommet de la colline

Une colline du désert de Judée appelée "Hyrcania" est l'un des sites historiques les plus intéressants de la Terre Sainte, mais il n'avait jamais été fouillé... Jusqu'à aujourd'hui. Des archéologues et des bénévoles se sont réunis le mois dernier pour la première fois, afin de mener des fouilles sur ce magnifique site, dont l'histoire remonte au deuxième siècle avant notre ère: "L'importance archéologique du site est considérable. Mettre au jour les preuves, c'est quelque chose qui nous dépasse", explique Michal Haber, l'un des archéologues qui a dirigé les fouilles.

Hyrcania est mentionnée dans les "Antiquités judaïques" de Flavius Josèphe comme l'une des trois forteresses que la reine Salomé Alexandra, épouse d'Alexandre Jannée (le deuxième roi hasmonéen qui a régné sur le pays au cours du premier siècle avant notre ère), a refusé de céder au parti pharisien.

Daniel Bock / i24NEWS The Hyrcania Fortress excavation site in Israel.

Plus tard, le site a été associé au célèbre roi Hérode le Grand. Il était connu comme le lieu où le roi de Judée nommé par les Romains emprisonnait et torturait ses rivaux. La forteresse est également liée au rouleau de cuivre, l'un des célèbres rouleaux de la mer Morte, qui contient des instructions sur un mystérieux trésor.

Les fouilles à Hyrcania ont été considérées comme un véritable défi. Le site est situé dans une région isolée, au cœur du désert de Judée. Il faut environ une heure de voiture et une demi-heure de marche pour atteindre le sommet de la colline.

Jusqu'à récemment, elle se trouvait à l'intérieur d'une zone d'entraînement militaire et dans la zone C de la Cisjordanie. L'accès limité au site a contraint l'équipe à utiliser des ânes pour transporter le matériel lourd jusqu'au sommet de la colline. Il s'agit également d'une zone extrêmement chaude, sujette parfois aux inondations. Néanmoins, une vingtaine de fouilleurs se sont rendus sur place en pleine canicule.

"Nous avons trouvé des objets en verre qui, pour moi, étaient uniques", a déclaré Kevin Sullivan, un bénévole américain

L'histoire ancienne est notre histoire, et lorsque nous découvrons l'histoire, nous avons l'impression de faire l'histoire ici aujourd'hui", a déclaré Bill Hild, professeur d'archéologie à l'université Carson Newman, qui a également participé aux fouilles aux côtés de l'université hébraïque. Une autre entité qui participe aux fouilles est l'American Veterans Archaeological Recovery, une organisation qui aide les vétérans de guerre confrontés à des difficultés dans leur vie. Stephen Humphreys, PDG de l'organisation, explique que l'initiative a débuté en 2016.

Jusqu'à présent, l'équipe a réussi à mettre au jour une partie d'un monastère byzantin, qui reposait sur une utilisation secondaire de pierres datant de la période du second temple. Ils ont également trouvé des objets fascinants, comme un anneau d'or portant une inscription arabe ancienne. Le nom Hyrcania fait référence à Jean Hyrcan, un chef maccabéen et grand prêtre juif du deuxième siècle avant notre ère. L'équipe espère poursuivre son expédition des centaines d'années après que le site a été déserté et est devenu une cible pour le pillage d'antiquités.