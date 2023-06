Attentat à la frontière égyptienne : "Les soldats tombés ont agi impeccablement" (Tsahal)

"Les soldats de Tsahal qui gardent les frontières travaillent 24/24 pour contrecarrer les infiltrations à la frontière, le terrorisme et la contrebande"

Le chef d'état-major de Tsahal a publié mardi les résultats de l'enquête menée après l'attentat à la frontière égyptienne qui a coûté la vie à trois soldats la semaine dernière et a conclu que "les soldats avaient agi impeccablement", mettant fin à des spéculations sur leur manque d'attention au moment de l'attaque.

IDF Spokesperson's Unit Illustration | Des soldats de la nouvelle brigade Faran des Forces de défense israéliennes, qui défendront la frontière égypto-israélienne, participent à un exercice d'entraînement dans le sud d'Israël en novembre 2018.

"Il y a une dizaine de jours, nous avons perdu une combattante et deux combattants, alors qu'ils étaient en mission pour protéger les frontières du pays. Les commandants ont rencontré leurs familles ce matin, et les ont informés des détails de l'enquête sur cet incident terrible, dans lequel ils ont perdu ce qui leur était le plus précieux", a déclaré le chef d'état-major.

"Nous avons mené une enquête approfondie, basée sur la responsabilité des commandants de maintenir la sécurité et la vie de leurs subordonnés. En plus d'un travail de qualité, d'initiatives et de réussites, nous avons aussi relevé des lacunes opérationnelles et de commandement. Nous les étudierons, les corrigerons et les améliorerons. Il s'agit d'un incident difficile, qui aurait pu et aurait dû être évité, et c'est notre responsabilité en tant que commandants, et la mienne en tant que commandant de l'armée avant tout - d'en tirer les leçons", a-t-il poursuivi.

"En tant que commandants, il est de notre devoir de fournir à nos subordonnés les conditions de réussite. Les hommes et les femmes tombés au combat ont agi impeccablement. Les soldats de Tsahal qui gardent les frontières travaillent 24 heures sur 24 pour contrecarrer les infiltrations à la frontière, le terrorisme et la contrebande, et pour maintenir des frontières sûres. Nous sommes fiers de leur travail", a-t-il conclu.

Dudu Greenspan/Flash90 Israeli forces at a military base in the southern Negev desert near the Egypt border.

Par ailleurs, le rapport indique qu'un officier supérieur sera démis de ses fonctions et plusieurs autres obtiendront un blâme. L'armée israélienne a indiqué que l'enquête avait mis en évidence un certain nombre de facteurs ayant contribué à l'attaque comme une petite porte de secours s'ouvrant facilement sur la barrière frontalière était inconnue des troupes stationnées dans la zone, une priorité excessive accordée aux incidents liés à la contrebande de drogue ou encore des tours de garde excessivement longs.