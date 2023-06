"Nous célébrons une victoire historique dans la lutte acharnée contre le terrorisme"

L'Autorité palestinienne (AP) a été condamnée à indemniser les guides israéliens pour les dommages portés au secteur du tourisme durant la seconde Intifada. L'arrêt du tribunal de district de Jérusalem, rendu mardi, met fin à une bataille judiciaire entamée 20 ans plus tôt par l'ONG Shurat Hadin au nom de 59 de ces professionnels dont certains sont depuis décédés.

La justice a ainsi condamné l'Autorité palestinienne et l'OLP à verser des dommages et intérêts d'un montant de quatre millions de shekels, en compensation des dommages financiers subis par ces guides entre octobre 2000 et mai 2002.

Le président du tribunal de district de Jérusalem, le juge Moshe Sobel, s'est rangé du côté de l'accusation, qui estimait que les actes de violence et de terrorisme commis dans le cadre de l'Intifada avec l'encouragement et le soutien de l'Autorité palestinienne et de l'OLP, avaient causé des dommages économiques sans précédent à l'ensemble de l'industrie du tourisme en Israël.

La diminution du nombre de touristes entrants et du volume du tourisme intérieur dans le pays avait ainsi frappé les guides de plein fouet, entrainant pour eux une perte de revenus considérables. "Nous célébrons une victoire historique dans la lutte acharnée contre le terrorisme. L'Autorité palestinienne a tenté d'échapper à sa responsabilité mais le tribunal a prouvé une fois de plus que le terrorisme ne peut échapper au bras de la justice", s'est félicitée la présidente de l'ONG Shurat Hadin, l'avocate Nitsana Darshan-Leitner. Cette organisation a plusieurs fois fait condamner l'Autorité palestinienne, mais aussi le Hamas et le Hezbollah pour leurs actes de terrorisme devant la justice israélienne, américaine ou les tribunaux internationaux.