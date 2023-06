Le développement de cet intercepteur de missiles est dévoilé alors que l'Iran a dévoilé la semaine dernière son premier missile balistique hypersonique

Rafael Advanced Defense Systems, l'une des principales entreprises israéliennes de technologie de défense, a annoncé mercredi le développement d'un intercepteur de missiles avancé, baptisé "Sky Sonic", décrit comme une réponse défensive révolutionnaire à la menace croissante des missiles hypersoniques.

Ce système révolutionnaire sera officiellement dévoilé pour la première fois la semaine prochaine au Salon du Bourget, l'une des plus grandes expositions aérospatiales au monde. L'intercepteur "Sky Sonic" de Rafael représente un saut technologique majeur dans la défense contre les missiles hypersoniques. Il est conçu pour offrir une manœuvrabilité exceptionnelle et des capacités à grande vitesse, ce qui lui permet de neutraliser efficacement les missiles hypersoniques - qui se déplacent à dix fois la vitesse du son - avec une précision et une furtivité inégalées.

Au cours des dernières années, la menace posée par les missiles hypersoniques s'est intensifiée, nécessitant des mesures proactives pour sauvegarder la sécurité nationale. Rafael est à l'avant-garde du développement d'une solution efficace pour contrer les menaces hypersoniques, déjà connue pour ses contributions pionnières dans le domaine des systèmes de défense tels que les célèbres "Dôme du fer", "Fronde de David" et le système de pointe "Iron Beam" basé sur le laser.

"Rafael a identifié une augmentation marquée et suscite l'intérêt sur la scène internationale avec des capacités opérationnelles éprouvées et une réalité géopolitique qui a créé de nombreuses opportunités", a déclaré le président de Rafael, le Dr Yuval Steinitz, lors d'un point presse. "Nous suivons les développements et les menaces émergentes dans le contexte sécuritaire actuel et nous développons les systèmes de défense les plus avancés. Le projet 'Sky Sonic' est un développement innovant et unique en son genre pour la menace des armes hypersoniques", a-t-il affirmé.

Les missiles hypersoniques sont les dernières armes de l'évolution des armements, conçus pour déjouer les systèmes d'interception tels que le Dôme de fer. Ils englobent une nouvelle famille de menaces, notamment les missiles de croisière atmosphériques hypersoniques, les planeurs et les croiseurs qui se déplacent à des vitesses incroyables tout en conservant une précision et une manœuvrabilité exceptionnelles. Contrairement aux missiles balistiques, les missiles hypersoniques ont la capacité de changer de trajectoire en plein vol. Par conséquent, une défense efficace contre les menaces hypersoniques nécessite une approche à multiples facettes qui implique non seulement de contrer leur vitesse, mais aussi de suivre, de détecter et d'intercepter efficacement leurs trajectoires de vol imprévisibles.

La semaine dernière, l'Iran a dévoilé son nouveau missile hypersonique "Fattah", qui aurait une portée de 1400 km et serait capable d'échapper à "tous les systèmes de défense aérienne ennemis".

C'est la première fois que Téhéran présente un missile hypersonique capable d'atteindre une vitesse cinq fois supérieure à celle du son. Le missile serait également capable d'effectuer des manœuvres erratiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre afin de déjouer tout type de défense aérienne.

"Nous venons au salon aéronautique avec le vaste et impressionnant portefeuille de Rafael, qui comprend des systèmes à la pointe de la technologie. Chez Rafael, nous pensons que même ce qui paraît impossible peut être réalisé. Nous l'avons prouvé par le passé et nous continuerons à le prouver à l'avenir", a déclaré le général de division Yoav Har Even, PDG de Rafael. "Les commandes de ces systèmes battent des records et, pour la première fois, nous disposons d'un carnet de commandes de plus de [11 milliards de dollars] [...]. Rafael continue d'être un pilier important de la sécurité de l'État d'Israël", a-t-il indiqué.

IDF Spokesperson Unit Une batterie de défense "Dôme de Fer"

L'élaboration d'une réponse défensive globale aux menaces hypersoniques présente de nombreux défis complexes, notamment des difficultés de détection et de suivi qui nécessitent un système de capteurs synchronisés capable d'identifier et de localiser avec précision la menace tout au long de sa trajectoire. En outre, la prévision précise de la trajectoire exige un intercepteur capable d'atteindre rapidement la cible, en réduisant au minimum l'incertitude liée à la localisation de la cible. Enfin, l'intercepteur doit faire preuve d'une manœuvrabilité exceptionnelle et opérer sur une trajectoire non balistique pour poursuivre et neutraliser efficacement la menace hypersonique.

"Nous continuons à nous tourner vers l'avenir et à développer les prochaines générations de systèmes pour nous défendre contre les menaces de demain", déclare le général de brigade Pini Yungman, vice-président et directeur de la division de défense aérienne de Rafael.

JACK GUEZ / AFP Des soldats de l'armée américaine regardent le système anti-missile Fronde de David sur la base aérienne de Hatzor en Israël

Le Salon de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris sera l'occasion pour Rafael de présenter sa large gamme de systèmes et de capacités de pointe. Après une interruption de quatre ans due à la pandémie de Covid-19, le salon présentera pour la première fois des solutions et des systèmes uniques de Rafael. Les visiteurs du pavillon de la société auront l'occasion de découvrir de première main le système "Dôme de Fer", le système "Fronde de David", le système de défense aérienne laser "Iron Beam", ainsi que les caractéristiques avancées des missiles "SPIKE" intégrés aux hélicoptères de combat, les systèmes supplémentaires pour les plates-formes aériennes, et bien d'autres choses encore.