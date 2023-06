"Nas Summit" : un sommet des influenceurs à Tel-Aviv

"Nous voulons rassembler les gens, c'est notre mission, notre marque de fabrique et le 'Nas Summit' est un bon exemple"

La conférence "Nas Summit", surnommée le "Davos des créateurs de contenus", qui se tient à Tel Aviv cette semaine, réunit les personnalités les plus influentes des réseaux sociaux. À l'initiative de cette convention, Nuseir Yassin, un Arabe israélien devenu millionnaire à seulement 30 ans.

"Je viens d'une famille modeste, ma mère est enseignante et mon père psychologue. Mais internet est gratuit, et on y trouve beaucoup d'idées comme savoir comment vivre sa vie, ou aller, ou encore quoi faire. Et j'ai eu l'idée d'aller étudier aux Etats-Unis. Je suis une personne ordinaire qui s'ennuie vite. J'avais besoin de faire des choses intenses et c'est pour cela que j'exerce cette activité. J'ai obtenu une bourse pour aller étudier à Harvard, mes parents n'avaient pas les moyens de payer cette école. Mais grâce à cette bourse, ma scolarité a été complètement prise en charge", a-t-il affirmé à i24NEWS.

Screenshot/ i24NEWS Le YouTubeur Nuseir Yassin, au micro d'i24NEWS

Le blogger qui est surtout connu pour avoir créé plus de 1 000 vidéos quotidiennes d'une minute sur Facebook, TikTok et Instagram estime qu'il y a trop de "ségrégation" en Israël. "Les Juifs pratiquants restent ensemble, et les non-pratiquants de l'autre côté, les Arabes du leur. Nous voulons rassembler les gens, c'est notre mission, notre marque de fabrique et le 'Nas Summit' est un bon exemple", a-t-il affirmé. "Je suis très curieux et je fais attention à tout, ma créativité vient de partout. J'observe et je copie ce que je vois et je l'interprète à ma manière", a ajouté l'homme de 31 ans aux 65 millions d'abonnés.

"Elargir son réseau"

L'événement a réuni les créateurs de contenus les plus suivis au monde devant presque 1 000 personnes venues élargir leurs réseaux, développer leurs contenus sur les réseaux sociaux, et trouver la bonne façon de le monétiser.

"C'est génial de rencontrer 1 000 personnes qui travaillent dans ce milieu en une journée! Les conférences sont formidables!", s'enthousiasme l'influenceur Alan Kronik. "Je viens élargir mon réseau, j'ai rencontré de nouvelles personnes, ma couleur de cheveu les attire, c'est ma marque de fabrique", a affirmé de son côté l'influenceur israélien Or Elkayam Zuti.

Lionel BONAVENTURE / AFP A computer screen displaying the logos of the Instagram, Facebook, WhatsApp and their parent company Meta.

Les contenus sur les réseaux sociaux obéissent à des codes, le rythme est effréné, la durée d'attention de plus en plus courte et les formats doivent être percutants car des sommes astronomiques peuvent être en jeu.

Pour Nuseir Yassin, Israël est sa "maison" et a affirmé "adorer présenter le Nas Summit" à Tel-Aviv. "Ici c'est la maison, je fais le Nas Summit aussi à Londres mais Israël occupe une place importante dans l'univers de la high tech de la création de contenus", a poursuivi le YouTubeur.

Les grandes marques internationales travaillent avec les créateurs de contenus sur Facebook, Instagram ou encore TikTok. Ce marché représente plus de cent milliards de dollars. Cinquante millions de personnes se revendiquent comme des créateurs de contenus dont plus de 2 millions se considèrent comme des professionnels.