Le camp de droite ne décolère pas après l'élection surprise d'une députée d'opposition au sein de la commission de nomination des juges, et appelle à manifester devant le domicile de Benjamin Netanyahou à Césarée. La députée Yesh Atid Karin Elharrar a en effet été élue grâce à l'apport de quatre voix de députés de la coalition, qui ont voté en dépit des consignes du Premier ministre. Le rassemblement, initié par l'ONG nationaliste Im Tirtzu qui reproche à Benjamin Netanyahou son manque de leadership et ses nouvelles réticences face à la réforme judiciaire, est prévu ce jeudi à 19h.

Les manifestants comptent exiger du chef du gouvernement qu'il fasse avancer l'adoption de la réforme judiciaire aussi rapidement que possible. "Nous allons à Césarée pour exiger une réforme judiciaire et demander à Netanyahou de tenir ses engagements", peut-on lire dans le communiqué appelant à manifester.

Interviewés jeudi par le journal Maariv, de hauts responsables du Likoud ont estimé que les événements de la veille allaient précipiter la chute de la coalition. "Il y a un profond sentiment de déception au Likoud et dans tout le camp national. Les résultats du vote, qui montrent que certains rebelles ont voté pour l'opposition, jettent un doute sur la capacité de survie de la coalition. Il y a des gens au Likoud qui ne savent plus qui ils sont et avec qui ils sont", ont-ils affirmé. Selon eux, il s'agit ni plus ni moins du plus grand échec du Likoud depuis sa fondation en 1977. "C'est l'échec parlementaire le plus honteux que le Likoud ait jamais connu", ont-ils dit.

Si l'opposition se félicite de cette victoire, elle a néanmoins annoncé suspendre sa participation aux pourparlers autour de la réforme judiciaire jusqu'à l'élection du membre manquant au sein de la commission de nomination des juges, sans laquelle celle-ci ne peut fonctionner. Une décision vivement dénoncée par Benjamin Netanyahou qui y voit "la preuve que l'opposition n'a pas de réelle volonté de négocier".

Un nouveau vote devra avoir lieu dans les 30 jours afin de désigner le second membre de la Knesset qui siègera dans la fameuse commission. La tradition qui prévaut jusqu'à aujourd'hui, veut que les deux membres de la Knesset qui y siègent soient un député issu de la majorité et un de l'opposition. L'actuelle coalition s'était néanmoins promis de changer ce paradigme en faisant élire deux députés de la majorité, une manœuvre désapprouvée par Benjamin Netanyahou qui souhaitait à tout prix éviter une crise avec l'opposition, et mettre de l'huile sur le feu de la révolte populaire face à la réforme judiciaire.