Un Palestinien arrêté pour avoir piégé des Israéliens gays en Cisjordanie

L'homme rencontrait ses victimes par le biais de sites de rencontres, avant de voler leurs voitures et de les agresser violemment

Un Palestinien a été arrêté pour avoir prétendument attiré des Israéliens gays par le biais de sites de rencontres, avant de voler leurs voitures et de les agresser violemment. Le suspect aurait ensuite laissé ses victimes sans moyen de communication dans des villages arabes situés près du point de contrôle de Rantis, en Cisjordanie.

Le mode opératoire présumé du suspect consistait à créer un faux profil sur des sites de rencontres pour gays, à établir un contact avec des utilisateurs, à gagner leur confiance par le biais de conversations, puis à organiser des rencontres avec eux. Dans plusieurs incidents, il aurait utilisé du gaz poivré contre ses victimes.

AP Photo/Majdi Mohammed Le village cisjordanien de Masafer Yatta, le 26 juin 2022

La police a déclaré dans un communiqué après cet incident : "De nombreux Israéliens qui se rendent dans des villages palestiniens pour faire des achats, commercer, réparer leur voiture et manger dans des restaurants et des cafés sont victimes d'agressions, de vols et de menaces, et sont miraculeusement secourus par les forces de sécurité. Restez en sécurité et évitez de vous rendre dans ces zones".