Uber met fin à son service de taxi en Israël

Les chauffeurs de taxi ont été informés que le service cesserait à la fin de la semaine prochaine

L'application américaine de covoiturage Uber met fin à ses activités de taxi en Israël, a rapporté le site Globes. Les chauffeurs de taxi travaillant avec la société ont été informés ce jeudi que l'activité cesserait à la fin de la semaine prochaine. La société, connue pour ses services de covoiturage dans le monde entier, opérait en Israël en tant que service de taxis similaires à ceux de Gett et Yango.

Uber propose également, via son application, un service de commande de scooters électriques exploités par Lime. Ce service sera maintenu après l'arrêt du service de taxi. Uber s'est lancé en Israël en 2014. Elle a interrompu son activité lorsque la pandémie de Covid a éclaté, mais est revenue au début de l'année 2022, et son activité s'est développée au cours de l'année écoulée. Malgré cela, l'entreprise a décidé d'y mettre fin. Les utilisateurs d'Uber en Israël étaient principalement des touristes et des hommes d'affaires.

Cette décision s'explique par l'absence de réglementation en Israël, par le fait que ce pays est un petit marché et par la qualité du service offert par les chauffeurs de taxi locaux aux voyageurs internationaux. Par ailleurs, Uber a tenté de promouvoir le covoiturage et les tarifs préétablis, mais s'est heurté à l'opposition du régulateur, explique le quotidien. "Nous avons pris la décision difficile de suspendre notre service de commande de taxis en Israël en même temps que l'arrêt des services de livraison en Italie, comme nous l'avons fait par le passé sur d'autres marchés. Cette décision a été prise conformément à la politique d'Uber qui consiste à se concentrer sur les principaux marchés mondiaux de l'entreprise. Nous nous efforçons de minimiser les dommages causés aux chauffeurs de taxi actifs sur la plateforme et à notre personnel en Israël", a indiqué Uber dans un communiqué.