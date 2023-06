Sergei Avramyan, 86 ans, a été légèrement blessé par le missile qui a tué Inga, 82 ans, dans leur appartement le mois dernier

Sergei Avramyan, 86 ans, dont l'épouse, Inga, a été tuée lors du conflit du mois dernier avec le Jihad islamique palestinien, est décédé, a rapporté jeudi le site Walla.

La cause du décès n'a pas été précisée. Les membres de la famille ont déclaré que Sergei n'avait été que légèrement blessé lors de l'attaque à la roquette, mais que son état physique et mental s'était rapidement détérioré dans les semaines qui ont suivi la mort de sa femme. "Je pense que ce qui s'est passé avec ma grand-mère l'a affecté psychologiquement", a déclaré Adam Torossian, le petit-fils du couple, au site Walla. "C'est difficile en ce moment pour la famille. Après ce qui s'est passé avec grand-mère, la situation de grand-père s'est détériorée. Il était très triste quand elle a été tuée", a-t-il confié. Inga Avramyan, 82 ans, a été tuée le 11 mai au cours de l'opération "Bouclier et flèche" lorsqu'une roquette a frappé directement sa maison à Rehovot, située à plus de 19 kilomètres au sud de Tel-Aviv.

Le plafond s'est effondré dans son appartement alors qu'elle tentait d'aider Sergei, partiellement paralysé à la suite d'un accident de voiture et incapable d'atteindre un abri anti-bombes. Avramyan est la seule victime israélienne de ce conflit de cinq jours. Cinq autres personnes ont été blessées dans l'attaque à la roquette, y compris Sergei, qui a été légèrement blessé. Quelque 200 personnes ont assisté aux funérailles d'Inga au cimetière du kibboutz Givat Brenner, dont le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, qui représentait le gouvernement.

i24NEWS Amichai Chikli

"Inga a été assassinée par des terroristes méprisables qui ont choisi de tirer sans discernement sur des centres de population civile", a déclaré M. Chikli. "Les terroristes meurtriers et misérables ne réussiront pas. Bien que nous soyons contraints de faire des sacrifices, nous ne courberons jamais l'échine devant le mal et nous ne nous y rendrons jamais", a-t-il affirmé.