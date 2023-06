Israël : une académie sportive inaugurée prochainement à Rahat

Une grande première qui devrait contribuer au rayonnement de la ville

La plus grande ville bédouine d'Israël, Rahat, a annoncé l'inauguration d'une académie sportive en septembre prochain. La nouvelle a été annoncée par le maire Atta Abu Madigham, en présence des personnalités du ministère de la Culture et des Sports, des conseillers municipaux et des membres de son bureau. Un budget d'un million et demi de shekels sera alloué par an. Une grande première qui devrait contribuer au rayonnement de la ville.

Cette académie comprendra dans un premier temps 4 disciplines sportives qui seront révélées sous peu, au service des jeunes au collège de la 6e à la 4e. Chaque année, des athlètes de haut niveau visiteront les classes pour encourager les sportifs en herbe.

Le maire de Rahat, Atta Abu Madigham, a fièrement présenté le projet en déclarant qu'"il s'agit de l'un des grands projets qui rejoint des centaines d'événements sportifs chaque année à Rahat City". "L'Académie des sports vise à soutenir les talents sportifs, nous voulons une génération sportive qui est capable de participer, de rivaliser et d'élever le nom de Rahat dans le monde entier. Cette académie servira à des centaines de personnes dans le Néguev, nous accueillerons tous les talents sportifs du sud et nous travaillerons à développer une diversité de domaines sportifs: la ville de Rahat sera un modèle pour le sport dans les villes arabes", a-t-il souligné.

Fouad Zeadna, directeur du centre communautaire de Rahat Annonce de l'ouverture d'une académie sportive à Rahat

Fouad Zeadna, directeur du centre communautaire de Rahat, a déclaré : "Nous avons réussi à mener à bien le plus grand projet sportif à Rahat. Cette académie sera un tremplin pour le sport dans la ville avec de gros budgets et d'ici 10 ans, elle mènera au succès des talents sportifs afin de les propulser au niveau mondial."

"En outre, cette académie créera une atmosphère sportive de compétition aux plus hauts niveaux, et donnera la possibilité aux sportifs de participer à des tournois locaux et internationaux", a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives culturelles, sportives et sociales sont mises en œuvre pour sortir Rahat des clichés de la violence, de la criminalité et des problèmes de délinquance dont l'image de la ville est ternie. Un palais culturel a notamment été inauguré en 2021, et propose chaque mois une riche programmation.

