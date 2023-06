Ryanair s’excuse pour "l’erreur innocente" d’une hôtesse qui a situé Tel Aviv en "Palestine occupée"

"Après avoir parlé aux membres d’équipage, nous sommes convaincus à 100 % que c’était une erreur innocente dépourvue de caractère politique", a déclaré Ryanair

La compagnie aérienne low-cost Ryanair s'est excusée pour "l’erreur innocente" d’une hôtesse de l'air du vol Bologne-Tel Aviv, qui a situé Tel Aviv en "Palestine occupée", suscitant l'indignation des passagers juifs. Suite aux réactions sur les réseaux sociaux, Ryanair a déclaré dans une lettre adressée au Centre Simon Wiesenthal regretter l'incident.

"Un membre d'équipage junior sur ce vol de Bologne à Tel Aviv [10 juin] a effectué une annonce d’atterrissage de routine en disant innocemment mais inexplicablement Palestine au lieu de Tel Aviv", a dit la compagnie dans sa lettre. "Il s'agissait d'une erreur innocente, sans intention, qui a été immédiatement corrigée et pour laquelle le chef de cabine s'est excusé", a poursuivi le communiqué.

"Après avoir parlé aux membres d’équipage nous sommes convaincus à 100 % que c’était une erreur innocente dépourvue de caractère politique. Situer Tel Aviv dans un pays autre qu’Israël n’est ni la politique de Ryanair ni une pratique de nos membres d’équipage. L’hôtesse mise en cause a été interrogée et a reçu un avertissement, pour nous assurer qu’une telle erreur ne se reproduise plus", a martelé la compagnie.

Lors du vol entre l’Italie et Israël, une hôtesse avait annoncé au micro : "Tous les passagers sont priés de regagner leur siège car l'avion est sur le point d'atterrir à Tel-Aviv en Palestine occupée". La phrase aurait été répétée plusieurs fois en anglais et en italien. Les passagers auraient ensuite demandé à l'hôtesse de s'excuser. Celle-ci a refusé de le faire, répétant son annonce plusieurs fois, provoquant la colère de plusieurs passagers qui ont tenté de la prendre en photo pour connaitre le nom inscrit sur son badge. Suite à l'agitation qui s'en est suivie, l'équipage a menacé d'appeler la police après l'atterrissage.