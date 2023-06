Israël : le ministre de la Justice "déterminé" à faire passer la réforme judiciaire

Le gouvernement assure que la réforme est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs

Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a déclaré vendredi qu'il était "plus déterminé que jamais à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire passer la réforme judiciaire". Sur sa chaîne Telegram, M. Levin a remercié ses partisans "pour le soutien important qu'ils apportent à mes efforts en faveur d'un système judiciaire juste".

"Il serait préférable de canaliser cette détermination vers l'unification de notre peuple et le renforcement de la sécurité et de l'économie de la nation. Ce dont Israël a besoin en ce moment, c'est d'un large accord et d'un peu de calme, et non d'une révolution unilatérale", a réagi Hili Tropper, de l'Unité nationale, qui a participé aux négociations à la résidence du président. Mercredi, les deux principaux chefs de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid et Benny Gantz, ont suspendu leur participation aux négociations censées permettre de trouver un terrain d'entente sur la réforme judiciaire, voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou mais qui divise profondément le pays.

Olivier Fitoussi/Flash90 Benny Gantz and Yair Lapid at the assembly hall of the Israeli parliament, in Jerusalem, on June 22, 2022.

Formé fin décembre, le gouvernement de M. Netanyahou tente de faire passer une réforme de la justice ayant donné lieu à l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire d'Israël. Le gouvernement assure que la réforme est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs quand ses détracteurs y voient une menace pour la démocratie israélienne et ses garde-fous institutionnels.