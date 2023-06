Israël : 24e semaine de mobilisation contre la réforme judiciaire

"Maintenant, seule la mobilisation se dresse entre Israël et la dictature", ont déclaré les organisateurs.

Les manifestants contre la réforme judiciaire retourneront dans les rues d'Israël ce samedi soir pour la 24ème semaine consécutive. "Maintenant, seule la mobilisation se dresse entre Israël et la dictature", ont déclaré les organisateurs.

Les rassemblements auront lieu dans plus de 150 lieux différents, dont le carrefour Kaplan à Tel-Aviv. Avant les manifestations, la marche de protestation hebdomadaire partira de la place Dizengoff à partir de 19h (IL). Les participants qui s'exprimeront ce samedi soir au carrefour Kaplan de Tel-Aviv seront l'ancienne ministre de la Justice et des Affaires étrangères Tzipi Livni, le président du barreau Amit Bachar, ou l'entrepreneur high-tech et homme d'affaires Ran Harnevo.

"Cette semaine, les masques ont finalement été retirés, les pourparlers avec le président ont explosé lorsqu'il est devenu clair que Netanyahou et Levin voulaient nommer des juges en leur nom et transformer Israël en dictature. La seule chose qui peut les arrêter maintenant, c'est le public qui continuera à descendre dans la rue et à défendre la démocratie. L'équation est simple : tant que le public sortira, Israël restera une démocratie", ont ajouté les organisateurs. Ce samedi matin, environ 130 personnes ont manifesté devant le domicile du chef de l'opposition Yaïr Lapid à Tel-Aviv, l'appelant à ne pas reprendre les négociations.

Olivier Fitoussi/Flash90 Benny Gantz et Yair Lapid

Mercredi, les deux principaux chefs de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid et Benny Gantz, ont suspendu leur participation aux négociations après l'échec du Parlement a élire ses représentants au sein de la commission de nomination des juges.