Israël : 90000 promeneurs dans les parcs et réserves naturelles malgré la forte chaleur

Malgré la forte chaleur, environ 90 000 Israéliens ont visité les réserves naturelles et les parcs nationaux durant la journée de samedi. Les parcs aquatiques tels que Hourchat Tal ou encore le Maayan Harod dans le nord du pays ont été pris d'assaut. Mais le Gan Hashlosha de Sahna, près de Kibboutz Nir David, a attiré pas moins de 3100 promeneurs, suivi du parc national de Massada avec environ 2700 visiteurs et le parc national de Césarée avec 2400 personnes.

Isaac Harari/Flash90 Vue du musée Caesaria Rally à Césarée en Israël

Durant le mois de juin, l'Autorité de la nature et des parcs célèbre le "Mois de l'homme et de la mer", qui se tient chaque année à l'approche de la Journée internationale des océans (8 juin). Un mois entier d'information et de sensibilisation du public et d'engagement pour la préservation de la mer et des trésors naturels en Israël. Pour l'occasion, diverses animations sont organisées sur les sites de l'Autorité de la Nature et des Parcs du littoral méditerranéen.