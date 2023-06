Washington redoute qu'une telle initiative n'incite les Palestiniens à se retirer du prochain sommet de Charm el-Cheikh

Le Conseil suprême de planification d'Israël a donné son feu vert à la construction de plus de 4 500 logements en Cisjordanie ce dimanche. Cette décision a été prise en dépit des pressions américaines, qui craignent qu'une telle initiative n'incite les Palestiniens à se retirer du prochain sommet de Charm el-Cheikh consacré à la sécurité dans la région.

Cette approbation de construction s'inscrit dans le cadre d'un plan israélien, dévoilé en février, visant à construire 10 000 logements en deux phases. Le Conseil suprême de planification se réunit tous les quatre mois pour donner son aval à de nouveaux projets de logements.

La dernière annonce de ce type date de janvier, lorsque le gouvernement israélien a choisi de légaliser des avant-postes jugés illégaux et de promouvoir la construction de 9 409 logements supplémentaires, dont certains en dehors des zones de blocs.

Les plans annoncés dimanche comprennent la construction de logements dans différentes localités : 326 à Neve Tsuf, 228 à Givat Zeev, 258 à Beitar Ilit, 340 à Ma'ale Adumim, 381 à Revava, 343 à Elkana, 287 à Adora, et 196 à Telem.

Au premier semestre 2023, le nombre de logements approuvés ainsi a atteint un record, dépassant celui de tout autre semestre de la dernière décennie.

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a salué cette annoncé. "Nous progressons dans la construction de milliers de nouveaux logements en Judée et Samarie. Ces territoires ne sont plus considérés comme des régions de seconde zone",a-t-il déclaré. Il a également remercier le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour leur soutien, tout en promettant de continuer à renforcer la présence israélienne sur ces territoires.