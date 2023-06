La stratégie d'Israel Transplant est de transformer l'acte du don d'organe, considéré jusqu'alors comme héroïque et rare, en acte normatif et juste

60 % des Israéliens souhaitent faire don de leurs organes, selon une nouvelle étude d'Israel Transplant. Il s'agit d'une hausse importante par rapport à 1999 où ils n'étaient que 42 % à vouloir le faire.

Les réticences invoquées par les Israéliens réfractaires au don d'organes sont d'ordre religieux pour 48 % d'entre eux - bien que ni la loi juive ni la loi musulmane n'interdisent cette pratique. 36 % mettent en avant le désir d'être enterré intact, tandis que 30 % disent avoir peur de la mutilation du corps. 20 % disent craindre de causer souffrance et douleur au défunt, 19 % invoquent la peur du "mauvais œil" et enfin 12 % affirment craindre que les médecins ne fassent pas leur possible pour sauver le donneur en état de mort cérébrale.

Avshalom Sassoni/Flash90 La famille Dee avec une patiente greffée à l'hôpital Beillinson de Petak Tikva, le 2 mai 2023

L'un des facteurs ayant permis la hausse du nombre d'Israéliens prêts à donner leurs organes a été la création par le gouvernement de l'organisme Israel Transplant il y a 26 ans. Depuis, chaque hôpital du pays coordonne des tests pour déterminer la mort cérébrale et s'efforce de trouver des candidats au don d'organes en s'adressant aux familles, tout en fournissant à celles-ci le soutien émotionnel nécessaire. Des centres religieux ont également été créés à destination des juifs et des musulmans, afin d'(informer sur la position de la religion concernant le don d'organe.

Les familles sont encouragées à faire un don d'organe par la prise de conscience qu'elles sauveront des vies, mais aussi qu'elles auront la préférence pour recevoir des organes si elles ont besoin d'une greffe, et qu'elles auront la satisfaction de savoir que leur proche "continue à vivre" dans le corps de quelqu'un d'autre.

La stratégie d'Israel Transplant est de transformer l'acte du don d'organe, considéré jusqu'alors comme héroïque et rare, en acte normatif et juste. La médiatisation du don d'organes par les proches de victimes d'attentats a également contribué à sensibiliser le public à cette cause.

Grâce à ces efforts, le nombre d'Israéliens ayant obtenu une carte de donneur a augmenté de 700 000 entre 2005 et 2017, selon Israel Transplant.