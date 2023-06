Israël : un requin-tigre aperçu près des plages d’Eilat

Chaque été, des grands requins peuvent être observés dans le golfe d’Eilat, souvent des femelles qui viennent donner naissance

Plusieurs témoins ont aperçu un requin-tigre cette semaine dans le golfe d'Eilat, photos et vidéos à l’appui. Dimanche, l'inspecteur de l'Autorité de la nature et des parcs Amos Berti a photographié le requin qui s’approchait très près du rivage, pénétrant même dans la zone de baignade du nord d’Eilat.

Yossi Aloni/Flash90 Eilat

"Les requins de ce type se trouvent naturellement dans la mer Rouge et le golfe d'Eilat, et en tant que super prédateurs, ils constituent une partie importante de l'écosystème", a indiqué à la chaîne N12 Assaf Zebuloni, écologiste du golfe d'Eilat à l'Autorité de la nature et des parcs. "Ils sont cependant très rares et leur observation est rarement signalée".

"Les requins-tigres sont de grands requins, communs dans tous les océans. Ils mesurent jusqu'à 5 mètres de long et peuvent vivre jusqu'à 50 ans", a-t-il ajouté. Ils nagent dans des eaux relativement peu profondes et les femelles pondent entre 10 et 80 petits mesurant de 50 centimètres à un mètre, après 14 mois de gestation.

L'Association des requins en Israël a déclaré que le golfe d'Eilat abrite diverses espèces de requins dont des requins-tigres qui contribuent à maintenir l’équilibre de l’écosystème régional. Chaque été, des grands requins peuvent être observés dans le golfe d’Eilat, souvent des femelles qui viennent donner naissance.

Max Pixel Des scientifiques étudient l'écosystème du Golfe d'Eilat

Les attaques de requins sont des événements rares surtout à Eilat. L'année dernière 57 attaques de requins ont eu lieu dans le monde dont 41 aux États-Unis. Certains pensent que les requins suivent les cargos qui transportent des moutons et des bovins à cause des carcasses qui sont jetées à l’eau.