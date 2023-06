"Dans l'État d'Israël, j'aurais honte de marcher avec des papillotes et une kippa ? Pourquoi? Que s'est-il passé ?" a lancé le jeune homme

Une vidéo de Israël Hirsch, un juif ultra-orthodoxe de la ville de Hod HaSharon, dans le centre d'Israël, est devenue virale ce lundi après qu'il a été interpellé lors d'un trajet en bus par une femme qui l'a accusé de ne pas avoir fait l'armée.

https://twitter.com/i/web/status/1670727745540612096 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

M. Hirsch, réserviste des forces de défense israéliennes et ancien soldat, a réagi à la critique, demandant à la femme pourquoi elle supposait qu'il n'avait pas servi, et l'a accusée de discrimination. "Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas fait l'armée ? Parce que je porte une kippa et une chemise blanche ?". Lorsque la femme a répondu par l'affirmative, M. Hirsch a répondu : "Vous ne pouvez pas juger les gens. J'ai fait l'armée, et je parie que j'y suis resté plus longtemps que vous", a rétorqué Hirsch, précisant être capitaine.

Lorsque la femme lui a demandé pourquoi il portait une kippa s'il avait servi, M. Hirsch a répondu "C'est ma foi et mon droit. Il est incroyable que je sois ainsi harcelé chaque fois que je monte dans un bus dans la ville où je vis". Amir Ohana, le chef du Parlement israélien, a réagi à la vidéo sur les réseaux sociaux. "Israël Jonathan Hirsch, le peuple d'Israël vous chérit, vous embrasse et vous aime. L'antisémitisme dont vous avez fait l'expérience n'a sa place dans aucun pays du monde, et encore moins dans le foyer national du peuple juif, l'État d'Israël", a affirmé le responsable israélien.

https://twitter.com/i/web/status/1670763377973420037 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les ultra-orthodoxes en Israël, qui bénéficient en général d’une exemption de service militaire pour pouvoir étudier dans les écoles talmudiques (yeshivot), sont depuis plusieurs années la cible d'une partie de la population laïque, qui elle n'a d'autre choix que de se soumettre à trois années de service militaire.