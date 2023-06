"Nous avons essuyé des tirs nourris et des explosifs nous ont été lancés" (soldats blessés à Jénine)

"Nous sommes déterminés à agir avec toutes les agences de sécurité pour contrecarrer les terroristes dans leur 'arrière-cour'"

Le commissaire israélien de police, le surintendant principal Yaakov Shabtai, le commandant des gardes-frontières, le surintendant Amir Cohen, et le commandant du département de police de l'IOSH, le sous-commissaire Barak Mordechai, ont rendu visite aux sept soldats de Tsahal qui ont été blessés lundi matin au cours d'une opération antiterroriste à Jénine.

"Nous avons essuyé des tirs nourris et des explosifs nous ont été lancés de plusieurs endroits. Avec le reste des forces de Tsahal, nous avons réussi à arrêter les personnes recherchées et à cibler un grand nombre de terroristes. Nous sommes déterminés à nous rétablir et à retourner bientôt auprès de nos amis pour poursuivre nos activités", ont déclaré les soldats blessés.

Police Spokesperson Soldat blessé

Le commissaire de police Ya'akov Shabtai, a remis aux combattants un livre de psaumes, affirmant : "vous avez agi de manière professionnelle, dans des conditions difficiles en prenant des risques dans le cadre d'une tâche complexe et en déjouant le terrorisme, je suis fier de vous et je vous souhaite un prompt rétablissement."

Police Spokesperson Soldats blessés

Le commandant des gardes-frontières, le surintendant Amir Cohen a par ailleurs affirmé aux soldats qu'ils ont agi "avec sang-froid et professionnalisme". "Nous sommes déterminés à agir avec toutes les agences de sécurité pour contrecarrer les terroristes dans leur "arrière-cour", avant qu'ils ne parviennent pas à nuire aux citoyens de l'État d'Israël."