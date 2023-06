Israël : l'épouse du président ukrainien visite l'hôpital Sheba

"Nous continuerons à coopérer avec le corps médical ukrainien", a déclaré Michal Herzog à la Première dame d'Ukraine.

L'épouse du président israélien, Michal Herzog, et celle du président ukrainien, Olena Zelenska, ont visité ce lundi l'hôpital pour enfants Safra et le service de rééducation de l'hôpital Sheba Tel Hashomer.

Toutes deux deux ont débuté leur visite par une exposition de photographies de l'hôpital de campagne établi en Ukraine, en coopération avec les ministères de la Santé et des Affaires étrangères israéliens, et par l'intermédiaire du centre hospitalier Sheba. Elles se sont ensuite rendues au centre de rééducation intégré où elles ont assisté aux soins prodigués à Uri Zahavi, un patient paralysé des cervicales, traité dans un simulateur unique de marche et de course. Dans le département "réalité virtuelle", elles ont rencontré Nurit Cohen Abrahams, qui a été traitée pendant de nombreux mois en raison d'un blocage des vaisseaux sanguins dans ses deux jambes.

Yigal Salbin GPO Michal Herzog et Olena Zelenska visitent le centre de rééducation de l'hôpital Shaba de Tel Hashomer, le 19 mai 2023

Les épouses des présidents ont ensuite visité l'hôpital pour enfants de Safra, où elles ont eu une rencontre émouvante avec Yonatan, 11 ans, atteint de spectre autistique, qui a été traité pendant un mois dans le service de santé mentale. La représentante de l'UE, Katerina Maternova, et l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Kornichuk, ont également participé à la visite.

"Nous sommes très heureux que vous soyez venue ici pour voir par vous-même les traitements adaptés aux enfants. Israël est très fier de ses avancées et souhaite partager ses connaissances et ses merveilleuses installations médicales avec ceux qui en ont besoin. Nous continuerons à coopérer avec le corps médical ukrainien", a déclaré Michal Herzog à la Première dame d'Ukraine.

Yigal Salbin GPO Olena Zelenska et Michal Herzog, le 19 juin 2023

"Merci beaucoup pour votre hospitalité. J'espère que nous créerons de nouveaux programmes grâce à la coopération entre experts ukrainiens et experts israéliens, afin de renforcer notre système de santé, notamment pour ce qui est des soins de santé mentale. Nous ne pouvons pas faire face seul", a réagi Olena Zelenska, arrivée lundi matin en Israël.

"Il est impossible de rester les bras croisés, et nous sommes prêts à fournir une assistance illimitée à chaque personne, avec l'aide des connaissances et de l'expérience de notre peuple, dans l'intérêt d'un avenir meilleur et plus sûr. pour l'Ukraine C'est l'esprit de Sheba et l'esprit de tout l'État d'Israël. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à toute l'Ukraine, une longue vie ainsi que la paix", a dit pour sa part le directeur de l'hôpital Sheba, le professeur Yitzhak Kreis.