Tel-Aviv, élue "ville la plus heureuse du monde"

La mégalopole israélienne Tel-Aviv a été honorée par le prestigieux magazine The Travel et caracole à la première place des villes les plus heureuses du monde dans un classement effectué la semaine dernière.

Miriam Alster/Flash90 De jeunes Israéliens profitent de la plage à Tel Aviv

"Tel-Aviv, avec son riche patrimoine culturel, la gentillesse de ses habitants et l'abondance de nourriture, et de shopping, Tel-Aviv est devenue une destination incontournable pour des vacances. L'une des raisons pour lesquelles la ville est classée parmi les plus heureuses est son idéologie progressiste, qui attire souvent la communauté LGBTQ+", indique le site The Travel.

"Ce classement ne m'étonne pas", s'exclame Shirley, habitante de Tel-Aviv depuis près de dix ans. "Je vis à Tel-Aviv depuis 9 ans et c'est un vrai bonheur, cette ville a une énergie incroyable et offre plein d'activités pour tous les âges.

Miriam Alster/Flash90 Thousands participate in the annual Gay Pride Parade in Tel Aviv, Israel.

Le climat et la population sont agréables et je ne regrette pas du tout mon choix par rapport à d'autres villes israéliennes qui sont moins attrayantes", a-t-elle affirmé.

Yossi Zamir/Flash90 An aerial view of the beaches and city skyline in Tel Aviv, Israel, on February 19, 2018.

Madrid occupe la seconde place, et est suivie de Fremont en Californie qui clôt le top 3. A la quatrième place, on retrouve la ville américaine de San Jose suivie de Stockholm en Suède. Toronto figure à la sixième place, Amsterdam à la septième, suivi de Reykjavík, la capitale de l'Islande. Bergen en Norvège arrive à la neuvième place, et Copenhague se place à la dixième place. Zurich figure à la onzième place, Wellington à la douzième place, Aarhus au Danemark à la treizième place, et le classement se termine avec Helsinki en Finlande. Cosmopolite, moderne, branchée, dynamique et chargée d'histoire, la surnommée "Ville Blanche" accueille chaque année plus d’un million de touristes. En mars, l'Etat hébreu a été classé quatrième pays où l'on vit le plus heureux dans le monde.