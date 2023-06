Benjamin Netanyahou et la PDG d'Oracle évoquent l’augmentation des investissements de la société en Israël

Benjamin Netanyahou et Safra Catz ont notamment discuté du développement de l'intelligence artificielle en Israël

La PDG d'Oracle, Safra Catz a rencontré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter d'une éventuelle augmentation des investissements de l'entreprise en Israël. "Ils ont discuté de l'expansion de l'activité d'Oracle et de l'augmentation de ses investissements en Israël, ainsi que des opportunités existantes et du développement de l'intelligence artificielle", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Kobi Gideon / GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec les représentants de la société Oracle

Le conseiller à la sécurité nationale, le directeur de cabinet du Premier ministre, le président du Conseil économique national et des représentants de l'entreprise américaine étaient également présent à la réunion. Oracle, troisième plus grande société au monde de logiciels, fournit des produits et des services informatiques pour les entreprises.

Dimanche, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a annoncé qu'un autre géant américain de la technologie, Intel, investirait environ 25 milliards de dollars pour installer une nouvelle usine dans la ville de Kiryat Gat, dans le sud du pays. Il s'agit de "l'investissement le plus important jamais réalisé en Israël", a-t-il précisé.

En avril, une enquête menée par le Start-Up Nation Policy Institute au premier trimestre 2023 a montré que les investissements dans le secteur high-tech israélien depuis le début de l'année ont atteint 1,7 milliard de dollars, soit le niveau le plus bas depuis 2018. De nombreux économistes lient cette baisse aux inquiétudes suscitées par la réforme judiciaire proposée par le gouvernement de Netanyahou.