"Nous avons d'excellents combattants et commandants"

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a rendu visite, mardi, aux soldats blessés lors de l'opération antiterroriste à Jénine la veille et hospitalisés à l'hôpital Rambam de Haïfa. Le ministre de la Défense a été reçu par le directeur adjoint de l'hôpital, le Dr Michal Mekel, le commandant adjoint des gardes-frontières, le sous-officier Yitzhak Barik et le commandant de l'unité d'élite des parachutistes.

"Ce matin, j'ai rendu visite aux combattants blessés hier lors d'une opération à Jénine. Je remercie le personnel de l'hôpital pour les soins dévoués qui leur ont été prodigués", a-t-il affirmé.

"Les combattants ont opéré sous le feu dans des circonstances difficiles et ont fait preuve de bravoure et de courage, tant dans l'expression de leur solidarité que dans la procédure de commandement et de contrôle sur le terrain. Nous avons d'excellents combattants et commandants, et c'est grâce à eux que nous avons terminé cette opération avec succès", a-t-il ajouté.

Nicole Leskavi, spokeswoman for the Minister of Defense Yoav Gallant au chevet des blessés lors de l'opération à Jénine

"J'ai demandé au système de sécurité de prendre des mesures proactives et offensives chaque fois qu'il y a un danger pour la vie de nos citoyens et de nos forces. Nous agirons de toutes les manières nécessaires et nous irons partout afin de préserver notre liberté d'action, toutes les options sont sur la table", a-t-il conclu.

Au cours de l'opération, 7 soldats de Tsahal ont été blessés.