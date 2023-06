Trois des quatre victimes israéliennes de l'attentat d'Eli identifiées

Elisha Anteman est la plus jeune victime, âgée de 18 ans. Harel Massoud, 21 ans, était originaire de Yad Binyamin. Et Ofer Fairman avait 60 ans.

L'identité de trois victimes des quatre victimes de l'attentat terroriste perpétré mardi en Cisjordanie, dans une station service près d'Eli, ont été révélées. Au cours de cette attaque à l'arme à feu, quatre civils israéliens ont été tués et quatre autres blessés, dont un dans un état critique, deux dans un état modéré et un autre légèrement. Elisha Anteman est la plus jeune victime, âgée de 18 ans. Il vivait dans la communauté d'Eli. Harel Masood, 21 ans, était originaire de Yad Binyamin, dans le sud d'Israël. Et Ofer Fairman, un autre habitant d'Eli, avait 60 ans.

Selon une brève déclaration de la communauté d'Eli, qui exprimait principalement ses condoléances à sa famille, M. Anteman étudiait dans une yeshiva. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'Elisha Antman, assassiné lors de l'attentat d'aujourd'hui, un habitant du quartier Neveh de la communauté d'Eli. Nous nous associons à la douleur de la famille".

La communauté de Nahal Sorek à Yad Binyamin a également publié une déclaration : "C'est avec le cœur lourd et une grande douleur que nous avons été informés ces dernières heures d'une nouvelle difficile. Lors de la grave attaque qui a eu lieu aujourd'hui dans la colonie d'Eli, Harel Massoud, un résident de Yad Binyamin, a été assassiné. Harel est le fils de Gil et Yael Massoud et n'avait que 21 ans au moment de son assassinat".

"Chère famille Massoud, il n'y a pas de mots pour exprimer le choc et la douleur. Toute la communauté de Nahal Sorek pleure avec vous ce terrible désastre et partage votre peine inimaginable. Que vous puissiez reposer au ciel. Que son âme soit emportée dans le faisceau de la vie".

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a également publié un communiqué : "Aujourd'hui, près de la colonie d'Eli, une attaque atroce et choquante a été perpétrée. Du fond du cœur, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes, que Dieu venge leur sang. Et au nom de toute la nation, j'adresse mes vœux de rétablissement aux blessés".