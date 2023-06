"L'homosexualité est plus dangereuse que le Hamas", réitère un député israélien orthodoxe

"À mon avis, la chose la plus dangereuse pour l'État d'Israël - plus que l'Etat islamique, le Hezbollah et le Hamas, est la décadence des relations interdites"

Député du parti judaïsme unifié de la Torah, Yitzhak Pindrus est connu pour ses opinions hostiles à la communauté LGBT. Il a estimé, ce mardi soir, lors d'une interview accordée à Channel 12, que l'un de ses devoirs est d'empêcher personnellement le défilé de la fierté et les actions de la communauté LGBT au sein de l'État d'Israël: "J'ai réalisé que je n'avais peut-être pas expliqué correctement mon message, maintenant je vais essayer de mieux le faire. À mon avis, la chose la plus dangereuse pour l'État d'Israël - plus que l'Etat islamique, le Hezbollah et le Hamas, est la décadence des relations interdites, car c'est ce qui est écrit dans la Torah", a-t-il déclaré.

Yonatan Sindel/Flash90 Le député du Judaïsme unifié de la Torah, Yithak Pindrus, lors d'une audience à la Cour suprême à Jérusalem, le 22 octobre 2018

Selon lui, les relations homosexuelles sont encore "plus dangereuses que de vivre sans l'armée israélienne" [...] Et donc, je dois empêcher la gay pride et empêcher ce mouvement-là (LGBTQ)", a-t-il affirmé. En mai, le député Yitzhak Pindrus avait déclaré que son rêve était de "faire exploser" la Cour suprême, lors d'un événement marquant le 74e anniversaire de l’indépendance d’Israël.