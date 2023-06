Israël : deux des victimes du double attentat d’Eli ont été enterrées

Elisha Anteman a été enterré au cimetière d’Eli, et Harel Masood au cimetière de Yesodot

Deux des quatre victimes du double attentat perpétré mardi après-midi dans la localité israélienne d’Eli, en Cisjordanie, ont été inhumées dans la soirée. Elisha Anteman, âgé de 18 ans, a été enterré au cimetière d’Eli, et Harel Masood, âgé de 21 ans, au cimetière de Yesodot. Ofer Fairman, 63 ans, sera mis en terre ce mercredi, lui aussi au cimetière d’Eli. La date des funérailles de Shmuel Mordoff, 17 ans, n'a pas encore été annoncée.

Liron Moldovan/Flash90 Funérailles de Harel Masood au cimetière de Yesodot, le 20 juin 2023

"Harel a été libéré il y a trois mois de l'armée israélienne, a acheté un troupeau et prévoyait de déménager dans une ferme. C'était un gars heureux, optimiste et très attaché à la Terre d'Israël. Il aimait se battre pour elle", a déclaré mardi soir un ami du jeune homme à la chaîne publique israélienne Kan.

Ces quatre Israéliens ont perdu la vie mardi dans deux attentats à l'arme à feu à Eli dans la région de Benyamin en Cisjordanie. Quatre autres personnes ont été blessées. L'un des deux terroristes a été abattu par un civil armé. Les forces de sécurité ont éliminé le second terroriste deux heures après les attaques, au terme d'une chasse à l'homme. Le premier attentat a été mené dans une station-service près d'Eli, et le second dans un restaurant à proximité.

Mardi soir, des habitants des implantations israéliennes de Cisjordanie se sont rendus à l'avant-poste évacué d’Evyatar, emmenés par le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, et le député du Sionisme religieux Zvi Souccot. "Revenir à Evyatar est la réponse sioniste adéquate au terrorisme meurtrier, au meurtre barbare de quatre fils bien-aimés de cette nation. Nous frapperons l'ennemi arabe là où ça fait le plus mal. Celui qui essaie de nous expulser de notre terre aura droit à 1 000 Evyatar et à 1 000 Homesh (implantation évacuée en 2005).