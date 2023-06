Les soldats de Tsahal qui ont injurié Israël soumis à une procédure disciplinaire

"Il est important de ne pas généraliser et de continuer à recruter dans tous les secteurs de la société israélienne", a dit le porte-parole de Tsahal

Les soldats druzes et bédouins de l’armée israélienne qui avaient mis en ligne une vidéo dans laquelle ils soutenaient les habitants de Jénine et injuriaient Israël ont été arrêtés par la police militaire. Ils seront interrogés et soumis à une procédure disciplinaire, a indiqué mercredi matin un communiqué de l’unité du porte-parole de Tsahal.

"Actuellement, cinq détenus font l'objet d'une enquête et ils recevront le traitement disciplinaire le plus sévère, mais il est important de ne pas généraliser et de continuer à recruter dans tous les secteurs de la société israélienne", a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari.

Mardi, des soldats, druzes et Bédouins de Tsahal, vêtus de leurs uniformes, ont publié une vidéo dans laquelle ils glorifiaient le terrorisme palestinien, manifestant leur soutien aux habitants de Jénine et injuriant l’État d’Israël. "Allez la Palestine, allez Jénine. Vive le Dieu de la Palestine et qu'Israël aille en enfer", peut-on les entendre clamer dans la vidéo, tandis que d'autres soldats autour d'eux rient et approuvent ces appels.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Une charge explosive activée au passage d'un véhicule blindé israélien lors d'un raid de l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie

Ces soldats ont publié leur vidéo au lendemain de l'opération antiterroriste d'ampleur de l'armée israélienne à Jénine au cours de laquelle sept soldats de Tsahal ont été blessés. L'opération s'est terminée au bout de huit heures, après qu'une jeep militaire coincée dans la ville palestinienne a été secourue par un hélicoptère de combat. Deux terroristes recherchés appartenant au Hamas et au Jihad ont été arrêtés. Les médias palestiniens ont fait état de cinq morts et 91 blessés côté palestinien dans les échanges de tirs.