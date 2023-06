Etudiants disparus : Israël sommé une nouvelle fois par le Mexique d'extrader Tomas Zeron

"Il est impossible qu'Israël protège un tortionnaire"

Le président mexicain a déclaré mardi avoir réclamé à Israël pour la seconde fois d'extrader Tomas Zeron, ancien chef de l'agence d'enquête criminelle du pays qui est soupçonné d'actes de torture. Dans une lettre envoyée à Benjamin Netanyahou, Andres Manuel Lopez Obrador a ainsi demandé que le suspect soit remis à la justice mexicaine.

ALFREDO ESTRELLA (AFP) Le président-élu du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, écoute le témoignage d'une parente d'un des 43 étudiants disparus dans le sud du pays, lors d'une réunion à Mexico marquant le quatrième anniversaire de ce drame, le 26 septembre 2018.

A la tête de l'enquête très critiquée sur la disparition de 43 étudiants dans le sud-ouest du Mexique en 2014, l'homme est accusé d'avoir torturé des témoins et d'avoir falsifié des preuves afin de dissimuler l'implication du gouvernement mexicain de l'époque dans l'affaire.

Selon le New York Times et Calcalist, il vit depuis fin 2019 à Tel-Aviv où il s'est réfugié pour échapper aux investigations sur sa gestion de l'enquête. Il y a quelques années, l'intéressé avait déclaré à des médias s'être lié d'amitié en Israël avec "des gens incroyables, à commencer par des chefs, des guides touristiques, des artistes, divers entrepreneurs et de simples travailleurs". D'après certaines de ces connaissances, Tomas Zeron serait un habitué des soirées et des restaurants haut de gamme de Tel-Aviv.

"Il est impossible qu'Israël protège un tortionnaire", a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador lors d'une conférence de presse, priant la communauté juive mexicaine de se joindre aux pressions sur l'Etat hébreu. La précédente demande d'extradition avait été présentée par Andres Manuel Lopez en septembre 2021.

Certains observateurs estiment qu'Israël traînerait les pieds pour extrader l'individu en raison de ses relations diplomatiques négatives avec le Mexique. D'autres pensent que Tomas Zeron bénéficierait d'un arrangement conclu avec l'establishment israélien de la cyberdéfense.

ALFREDO ESTRELLA (AFP) Un petit autel fait par une mère d'un des étudiants disparus, dans l'école Raul Isidro Burgos, le 212 septembre 2016 à Ayotzinapa, dans l'Etat du Guerrero, au Mexique

L'affaire des étudiants disparus, survenue il y a près de dix ans, continue de hanter le Mexique, où elle est considérée comme le symbole de l’impunité et de la corruption du système politique et judiciaire.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, à Iguala dans le sud du pays, 43 étudiants de l’école d’Ayotzinapa étaient victimes de l’embuscade de leurs bus, alors qu’ils se rendaient à une manifestation à Mexico, la capitale du pays. Trois d’entre eux avaient été tués le soir même, mais 43 autres étaient portés disparus. Ils étaient tous âgés de 18 à 21 ans et se destinaient à l’enseignement. S'ils sont considérés comme morts, leurs corps n'ont jamais été retrouvés.

ALFREDO ESTRELLA (AFP) Parents et proches des étudiants disparus ont manifesté dans les rues de Mexico, le 26 septembre 2016

Il aura fallu un changement de majorité – le Mexique a réalisé un basculement inédit à gauche en 2018 – et la mise en lumière de l’implication de hauts responsables, pour révéler ce scandale d’État.

Le général de brigade à la retraite José Rodríguez Pérez a été arrêté le 16 septembre 2022 Colonel à l’époque des faits, l’homme avait déjà été mis en cause pour avoir commandité la rafle des étudiants. 20 militaires et 64 policiers avaient été arrêtés le mois précédent.