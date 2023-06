"C'est une chance que je sois arrivé à temps ", témoigne l'homme qui a porté secours au berger

Alors qu'il passait en voiture sur Alon road, en Cisjordanie, mercredi matin, un résident a soudainement remarqué quatre Palestiniens attaquant violemment un berger près de Givat Ahovia. Le conducteur est sorti de son véhicule pour chasser les agresseurs. "Il y avait une manifestation au carrefour de l'étoile de l'aube, juste à côté, en réaction aux attentats de mardi. Mais ce berger n'avait rien à voir avec ça. Il était simplement là avec son troupeau. C'est une chance que je sois arrivé à temps".

Moaz Shomron Voiture prise pour cible dans le village palestinien de Hawara

Des manifestations et des expéditions punitives de résidents juifs ont en effet scandé la nuit dans le village palestinien de Hawara en Cisjordanie, tandis que des Palestiniens ont lancé des pierres et tenté de nuire aux manifestants Israéliens. Ce regain de violence en Cisjordanie intervient après une vaste opération de l'armée israélienne à Jénine, au cours de laquelle quatre terroristes palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des échanges de tirs. Sept soldats de Tsahal ont également été blessés dans les affrontements.