L'ex-chef du Mossad nommé président d'une organisation liée à Tsahal

Yossi Cohen va présidé l'Organisation des Veuves et des Orphelins de l'armée israélienne

L'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a été nommé mercredi président de l'Organisation des Veuves et des Orphelins de Tsahal (IDF Widows and Orphans Organization, IDFWO), a rapporté mercredi Channel 12. "Pour moi, cette organisation symbolise le cœur des valeurs sacrées de l'État d'Israël", a expliqué M. Cohen.

L'association a pour objectif de fournir un soutien matériel et émotionnel aux orphelins ainsi qu'aux veuves et veufs des soldats qui ont perdu la vie en servant dans l'armée israélienne, ainsi que dans les agences sécuritaires telles que la police, la police des frontières, le Shin Bet, le Mossad et le service pénitentiaire.

Le recrutement de l'ancien chef du Mossad pour ce poste est dû à l'importance d'améliorer le traitement des veuves et des orphelins de Tsahal, en reconnaissant leur besoin de soutien et en veillant à ce qu'ils reçoivent l'aide nécessaire.

Yonatan Sindel/Flash90 L'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, s'exprime lors d'une conférence à Jérusalem, le 21 février 2022.

"En ce jour, lors d'un événement qui est une bonne nouvelle pour les familles des disparus, qui nous sont très chers, je rejoins l'organisation des veuves et orphelins de Tsahal avec une grande gratitude", a déclaré M. Cohen. "J'espère que ma contribution à l'organisation et aux familles qui se sont le plus sacrifiées sera significative", a-t-il affirmé. "La discorde au sein de la nation est grande, et surtout ces jours-ci, alors que le danger sécuritaire augmente. Nous devons être déterminés contre notre ennemi et réconcilier chacun avec son frère et sa sœur", a poursuivi l'ancien chef du Mossad.

"Aujourd'hui est un jour spécial pour les veuves et les orphelins de Tsahal. Depuis longtemps, nous travaillons à la création du Cercle des Amis, et c'est un grand honneur pour nous que Yossi Cohen en soit le président", s'est réjoui Tami Shelach, présidente actuelle de l'organisation des veuves et des orphelins de Tsahal.

Pool via AP / Heidi Levine 2017 © Yossi Cohen

"32 ans après la fondation de l'organisation, les veuves et les orphelins espéraient trouver un endroit qu'ils pourraient appeler chez eux et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité", a affirmé Shelach lors de l'inauguration des nouveaux bureaux de l'organisation.

"La préoccupation pour les veuves et les orphelins de Tsahal est au premier plan de nos esprits et nous continuerons à travailler continuellement pour eux", a-t-elle conclu.