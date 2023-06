Plateau du Golan : les Druzes acceptent une "trêve" des violences

En échange, Netanyahou a accepté l'arrêt provisoire de la construction d'un parc éolien près de la ville de Majdal Shams

Le chef de la communauté druze, le Sheikh Mwapak Tarif, a accepté une "trêve" des violences sur le plateau du Golan en échange de l'arrêt de la construction d'un parc éolien près de la ville de Majdal Shams, au nord de la zone. La trêve, acceptée par les Druzes, durera jusqu'après la fête du sacrifice la semaine prochaine, dans l'attente de ce que fera le gouvernement israélien concernant son projet d'éoliennes.

La décision a été prise lors d'une réunion à Jérusalem entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les dirigeants de la communauté druze, alors que de violentes émeutes ont éclaté sur le plateau du Golan. Au moins huit manifestants et 12 officiers ont été blessés lors des affrontements. Des milliers d'habitants druzes ont manifesté pour la deuxième journée consécutive, lançant des pierres, des feux d'artifice et des cocktails Molotov sur les forces de police massivement déployées dans la zone.

Le maire de la ville druze de Daliyat al-Karmel a averti que les manifestations pourraient évoluer en "intifada" et que la communauté était en proie à une "grande fureur" envers les politiques et les lois d'urbanisme.

Israël s'est fixé pour objectif d'orienter de plus en plus sa production d'énergie vers des moyens propres, l'énergie éolienne étant un élément important de ces plans. Le ministère de l'Énergie a déclaré que le plateau du Golan, avec son altitude élevée et ses vallées balayées par le vent, est un emplacement optimal pour les parcs éoliens.

Le projet Genesis Wind sur le plateau du Golan, mené par la société Enlight Renewable Energy, a commencé les tests de la première des 39 éoliennes General Electric la semaine dernière. Une fois opérationnel, ce projet sera le plus important de tous les projets d'énergie renouvelable du pays. Il fournira 207 mégawatts d'énergie renouvelable, équivalant à la consommation annuelle de 70 000 ménages et permettant d'économiser 180 000 tonnes d'émissions de carbone par an.

Bien que le gouvernement israélien vise à augmenter la production d'énergie propre, le projet a suscité la colère des villageois druzes. Ils considèrent qu'il menace leur mode de vie agraire et empiète sur leurs terres ancestrales. Ils craignent que les éoliennes et leur infrastructure ne nuisent à leur travail dans les champs et perturbent leur lien profond avec leur terre, qui a été transmis de génération en génération et qui est un lieu de ressourcement familial.