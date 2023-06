"Je faisais référence à un mouvement qui encourage un phénomène que la Torah interdit, ce n'était pas une critique personnelle envers qui que ce soit"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a condamné mercredi les propos d'un député de la coalition, qui déclaré la veille que la communauté LGBTQ était "plus dangereuse pour Israël que les groupes terroristes."

"Les propos du député Yitzhak Pindrus ne sont pas acceptables pour le Premier ministre Netanyahou et ne représentent pas la position du gouvernement d'Israël", a déclaré le Likoud dans un communiqué, ajoutant que le gouvernement s'est "engagé à préserver les libertés individuelles, les droits des LGBTQ et les droits des minorités".

M. Pindrus, membre du parti Judaïsme unifié de la Torah s'en est pris à la communauté LGBTQ lors d'un entretien accordé à Channel 12. Il a affirmé qu'elle constituait une menace plus grave pour Israël que les groupes terroristes islamistes et a ajouté qu'il était de son devoir d'empêcher les marches des fiertés dans le pays.

Après avoir essuyé de nombreuses critiques et provoqué un tollé, le député s'est justifié en affirmant que ses propos faisaient référence "à un mouvement qui encourage de manière agressive un phénomène strictement interdit par la Torah et qui le promeut publiquement en tant que mouvement, et n'était pas une critique personnelle "envers qui que ce soit".