Netanyahou condamne les émeutes druzes dans le Golan et les violences en Cisjordanie

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé mercredi les Israéliens à respecter la loi lors d'une journée au cours de laquelle des extrémistes juifs s'en sont pris à des villes palestiniennes de Cisjordanie et des manifestants druzes ont affronté la police sur le plateau du Golan, au lendemain d'un attentat perpétré dans la localité d'Eli qui a fait quatre morts.

"Il y a des jours où il faut se rendre à l'évidence : Israël est un État de droit et d'ordre", a déclaré M. Netanyahou dans une déclaration vidéo. "Les citoyens israéliens sont tenus de respecter la loi. Nous n'accepterons aucune émeute que ce soit sur le plateau du Golan ou en Judée-Samarie", a-t-il ajouté en exprimant son "plein soutien à la police israélienne et aux forces de sécurité dans leurs efforts pour imposer la loi et l'ordre". "Nous n'accepterons aucun défi lancé aux forces de sécurité dans ces endroits ou ailleurs. Nous sommes un pays de droit", a-t-il poursuivi.

Les échauffourées entre les forces de l'ordre israélienne et les druzes ont fait 27 blessés, dont cinq grièvement, selon un communiqué du Centre Médical Ziv, à Tsfat, dans le nord du pays.

Un peu plus tôt, le ministère égyptien des Affaires étrangères a appelé à une "cessation immédiate" des attaques des habitants des implantations contre des villages palestiniens en Cisjordanie. Le communiqué reproche aux autorités israéliennes de ne pas être intervenues pour empêcher les attaques à Turmusayya et dans d'autres villages palestiniens, où des extrémistes juifs ont incendié des dizaines de bâtiments et de voitures. "L'Égypte affirme son rejet total des actes d'intimidation et de punition collective visant les citoyens palestiniens", a déclaré le ministère des affaires étrangères. Un Palestinien a succombé à ses blessures mercredi après-midi à Turmusayya, a indiqué le ministère de la Santé palestinien, après que cette localité de Cisjordanie a été attaquée par des extrémistes israéliens.