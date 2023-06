Israël : un bébé dauphin s'échoue sur les côtes de Hadera

Les chercheurs estiment qu'il a été pris dans les filets de pêche d'un chalutier

Un groupe de dauphins a été localisé jeudi sur la plage en face de la ville de Hadera sur la côte israélienne.

L'inspecteur de l'unité marine à l'Autorité de la nature et des parcs, Rotem Sde, a fait état de la découverte du corps d'un dauphin et l'analyse des photos envoyées aux chercheurs de l'association Delphis a montré qu'il s'agissait d'un baleineau. Kim Kobo, chercheur sur les mammifères marins du Super Carnivore Laboratory de la station de recherche marine Maurice Kahn de l'Université de Haïfa, qui est arrivé sur les lieux a découvert que le petit mesurait 190 centimètres de long et qu'un poisson entier avait été trouvé dans sa bouche.

Les chercheurs estiment qu'il a été pris dans les filets de pêche d'un chalutier et que le poisson dans sa bouche était l'un des poissons capturés dans le filet. Malheureusement, l'incident d'un mammifère marin tué n'est pas rare sur les côtes d'Israël. Le cas d'aujourd'hui est le 429e depuis le début de la recherche sur les mammifères marins en Israël.