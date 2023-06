Israël/Construction des éoliennes : accord entre Ben Gvir et le chef de la communauté druze

Les travaux cesseront pendant la fête du sacrifice et reprendront juste après

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a tenu, ce jeudi, une réunion avec le commissaire Kobi Shabtai et le chef de la communauté druze, le Sheikh Mwapak Tarif. Cette entrevue a eu lieu dans le contexte des émeutes qui ont éclaté mercredi dans plusieurs localités du nord du pays à l'ombre de l'opposition de la communauté druze à l'implantation d'éoliennes sur les hauteurs du Golan. Au cours de la réunion, les parties sont parvenues à un accord selon lequel les travaux de construction des éoliennes dans le Golan se poursuivront jusqu'au début de la fête du sacrifice, et reprendront après celle-ci. "Le projet se poursuivra et l'État d'Israël ne se soumettra pas à ceux qui ont jeté des cocktails Molotov et des pierres", a déclaré Itamar Ben Gvir à la fin de la réunion qui a duré sept heures.

JACK GUEZ (AFP/File) Sheikh Muafak Tarif

"Le cheikh m'a expliqué le caractère sacré de la fête qui commencera la semaine prochaine, je l'ai donc informé que les travaux se poursuivraient avant et après la fête, mais qu'aucun travail n'aurait lieu le jour même", a assuré le ministre.

La police israélienne a appelé les dirigeants de la communauté druze à respecter la procédure légale de construction des éoliennes, et à calmer les esprits. Les autorités israéliennes exhortent également les responsables druzes à ne pas diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux concernant une prétendue destruction de la végétation.