Israël : enrayer le fléau du crime dans la société arabe par le savoir

Plus de 1500 livres ont été distribués aux nécessiteux

Alors que plus de 100 victimes de meurtres ont été comptabilisées dans la communauté arabe en Israël depuis le début de l'année, un projet qui redonne espoir, tourné vers la culture et le savoir a été mis en place dans le Néguev par Kaid Abu Latif, à l'occasion de la fête de l'Aïd-el-Kebir qui aura lieu mercredi prochain.

Le projet de collecte de livres et de leur distribution aux familles nécessiteuses a été réalisé en coopération avec le centre communautaire de la ville de Rahat.

"Suite à l'augmentation effrayante du taux de criminalité dans la société arabe, il fallait donner une réponse cohérente à ce qui se passe. Les meurtres n'épargnent ni les enfants ni les jeunes en plus des adultes. Par le biais de cette initiative, que nous avons lancée il y a plus de six mois, avec le théâtre Al Yamama et le centre communautaire de Rahat, nous voulons rendre les livres accessibles dans l'espace public, et c'est notre manière de répondre à la violence, par la connaissance", a déclaré Kaid Abu Latif, co-directeur du théâtre Al Yamama, et responsable du projet.

Centre communautaire de Rahat Kaid Abu Latif

"C'est la première fois en Israël qu'un tel projet permet de donner accès aux livres de cette manière, en particulier sur le marché bédouin de Rahat; nous sommes sûrs que cela servira d'exemple pour des initiatives similaires en Israël et dans le monde", a-t-il ajouté.

Ce jeudi, une grande journée de distribution a été organisée dans le Néguev à laquelle ont participé des jeunes de Rahat, Taibe, Haïfa mais aussi des volontaires juifs qui sont venus prêter main forte.

"Cela tenait à coeur à plusieurs volontaires juifs de prendre part à ce projet. Il est important de noter que plus de 3000 Juifs viennent travailler chaque matin dans la ville bédouine de Rahat, qui est leur principal lieu de travail", souligne Kaid.

Lorsque l'initiative a été lancée, des habitants de tout Israël, originaires de Haïfa, d'Acco, d'Umm el Fahm ou encore Nazareth, ont fait des dons de livres, permettant de recueillir plus de 1500 ouvrages, qui ont ensuite été distribués. En plus des livres, des poupées et des jouets ont été offerts aux enfants pour l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman.

Centre communautaire de Rahat Collecte et distribution de livres dans le Néguev

"A terme, nous avons pour objectif de distribuer un million de livres par an à l'occasion des fêtes, mais je pense qu'il faudra au moins de 5 ans pour y parvenir," assure Kaid.

Parmi les livres qui ont été donnés figurent des ouvrages variés pour toute la famille et dans de nombreuses langues: arabe, hébreu, anglais, russe, français et allemand. Poésies, romans, recueils de cuisine, biographies ou encore livres pour enfants, faisaient partie des lots pour les nécessiteux.

Centre communautaire de Rahat Journée de distribution de livres dans le Néguev

"Les livres, les études et l'éducation sont la voie dans laquelle nous voulons croire. Un enfant dont les héros font partie des grands penseurs et des gens qui transmettent le savoir ne sera pas intéressé à faire partie des gangs du crime organisé, et c'est ainsi que nous sauverons toute une génération de la corruption et de la violence", estime Kaid Abu Latif.

La semaine dernière, pas moins de 10 personnes ont été assassinées dans la société arabe en l'espace de quelques heures. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a notamment annoncé un plan qui prévoit l'embauche de 1 000 nouveaux policiers pour assurer la sécurité dans les villes arabes.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS