Les juges exhortent les avocats à parvenir à un accord de plaidoyer au motif que "c'est dans le meilleur intérêt de l'État"

Les juges du procès Netanyahou ont adressé, cette semaine, un message inhabituel aux parties, affirmant que le parquet aurait du mal à établir les faits de corruption dans l'affaire 4000, pointant "la complexité" d'une telle démarche. Selon ces propos tenus lors d'une réunion à huis clos et rapportés par les médias, les juges ont ainsi exhorté les avocats à parvenir à un accord de plaidoyer au motif que "c'était dans le meilleur intérêt de l'État".

Alors que l'accusation dans l'affaire 4000 de corruption, fraude et abus de confiance est la plus grave à laquelle le Premier ministre Netanyahu est confronté, cette déclaration du panel de juges pourrait modifier le rapport de force entre les parties et impacter un futur règlement, quel qu'il soit, alors que le procès, qui a débuté il y a trois ans, traîne en longueur.

La conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav-Miara a toutefois écarté, il y a un mois, la possibilité d'une médiation pénale proposée par le tribunal, jugeant qu'une telle procédure suspendrait le procès pendant une longue période et que ses chances de succès étaient faibles. Les audiences du procès reprendront la semaine prochaine avec le témoignage de l'homme d'affaires Arnon Milchan, le témoin clé dans l'affaire 1000. En raison de son état de santé, celui-ci témoignera depuis l'Angleterre.