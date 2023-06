Israël : des centaines de druzes protestent contre le gouvernement

"Avec le sang et le feu, nous avons racheté les hauteurs du Golan", ont scandé les participants

Des centaines de membres de la communauté druze se sont rassemblés ce vendredi soir dans le village de Yassif pour manifester contre la politique du gouvernement, après que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a ordonné la reprise des travaux d'infrastructure pour la construction des turbines dans les plantations agricoles près des localités de la région. "Nous avons racheté les hauteurs du Golan par le sang et le feu", ont scandé les participants en signe de protestation.

Yasser Ghadban, chef du conseil de Kisra-Sumei, a fustigé le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou dans son discours. "Il envoie Ben Gvir déclarer la guerre à la communauté druze, nous sommes prêts pour la guerre", a-t-il lancé. "Les décisions du gouvernement sont racistes et la politique du ministre Ben Gvir est un échec", ont ajouté des manifestants. "Nous ne recevons d'instructions de personne, pas même de Ben Gvir. Toute tentative de saper le lien druze avec le lieu recevra une réponse immédiate de la communauté", a déclaré de son côté le chef spirituel de la communauté druze, Sheikh Mwapak Tarif.

JACK GUEZ (AFP/File) Sheikh Muafak Tarif, spititual leader of Israel's 130,000-strong Druze minority, who unlike other Arabs are required to serve in the military, joins a mass rally against the Jewish nation state law in Tel Aviv on August 4, 2018

"Si nous n'obtenons pas de réponse à nos demandes, la communauté druze aura une position qu'elle n'a jamais eue auparavant. Tout cela sous l'égide de la loi qui nous permet de manifester, bien sûr loin des violences que notre religion condamne, mais toute attaque contre un des nôtres dans le Golan est une atteinte à l'honneur de la communauté druze", a-t-il affirmé.

Mardi, les forces de police sont arrivées pour sécuriser la construction d'éoliennes dans le nord du Golan. Leur arrivée a déclenché une émeute et des affrontements qui ont duré des heures entre la police et les habitants druzes, qui ont soutenu que les éoliennes étaient construites sur des terres agricoles. Les violences de grande ampleur, notamment des tirs à balles réelles, des jets de pierres et des cocktails Molotov, ont conduit à une réunion conjointe entre le Premier ministre Netanyahou et le cheikh Tarif.

L'entreprise responsable des travaux a été chargée de les geler, mais le ministre Ben Gvir a désapprouvé la décision et leur a ordonné de reprendre les travaux jusqu'à la fête du sacrifice. Energix, la société a menacé de porter plainte contre l'Etat "si le projet ne continue pas" Lors d'une discussion interne, le chef de la police Shabtai a soutenu l'arrêt des travaux jusqu'à la fin de la fête du sacrifice la semaine prochaine. Le ministre Ben Gvir, en revanche, s'y est opposé et a affirmé qu'il s'agissait "d'une récompense pour les lanceurs de pierres et les émeutiers". "Contrairement à des informations erronées, la police israélienne n'a pas ordonné l'arrêt des travaux de construction des éoliennes sur les hauteurs du Golan.

Une telle décision n'appartient qu'au niveau politique", a précisé la police.