La semaine dernière, les juges avaient indiqué qu'il sera difficile pour les procureurs de prouver l'accusation du Premier ministre dans l'affaire 4000

Les juges présidant le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahou exercent des pressions sur l'accusation et les représentants du Premier ministre afin d'entamer une médiation dans l'affaire 1000, a rapporté samedi Channel 12.

L'affaire 1000 concerne des allégations selon lesquelles Netanyahou aurait illégalement reçu des cadeaux de luxe, tels que des cigares et du champagne, de la part des milliardaires Arnon Milchan, producteur israélien de films à Hollywood, et James Packer, homme d'affaires australien. L'accusation affirme que ces cadeaux auraient été offerts en échange de faveurs.

Entre 2011 et 2016, Milchan aurait donné à Netanyahou des produits de luxe d'une valeur estimée à 700 000 shekels (176 000 euros), notamment des cigares, du champagne et des bijoux, en échange des services prétendus. Netanyahou aurait reçu de Milchan et Packer trois bracelets d'une valeur de 41 000 euros pour sa femme Sara, ainsi que des sacs de luxe et des vêtements. La défense du Premier ministre affirme qu'il n'était pas au courant que sa femme recevait des cadeaux de Milchan et Packer.

Ces informations font suite à une réunion la semaine dernière au cours de laquelle les juges ont fait part aux procureurs de leur opinion selon laquelle il serait difficile de prouver l'accusation de corruption dans l'affaire 4000 contre Netanyahou devant la Cour.

Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP Arnon Milchan

Malgré les recommandations des juges en faveur d'une négociation de plaidoyer ou d'une médiation, les procureurs de l'État ont annoncé leur intention de poursuivre leurs efforts pour faire condamner Netanyahou pour corruption. Les avocats du Premier ministre ont répliqué en accusant les procureurs d'avoir adopté une position "hâtive et absurde" et les ont appelés à prendre en compte la position des juges dans cette affaire.

En plus de l'affaire 1000, Netanyahou est également jugé dans deux autres affaires de corruption, l'affaire 2000 et l'affaire 4000. Malgré les accusations portées contre lui, il nie toute faute et affirme que ces accusations sont politiquement motivées.

Le témoignage de Milchan devrait débuter dimanche par liaison vidéo depuis Brighton, en Angleterre, et durer deux semaines. Les procureurs devraient utiliser ce témoignage pour démontrer l'importance des cadeaux offerts à Netanyahou, comparativement à ceux offerts à d'autres personnalités publiques. De leur côté, les avocats de Netanyahou mettront l'accent sur l'amitié entre le couple Netanyahou et Milchan, ainsi que sur la générosité fréquente de ce dernier envers tous ses amis.