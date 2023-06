Implantations en Cisjordanie : Netanyahou réprimande son ministre Ben Gvir

Le Premier ministre a évoqué les tensions sécuritaires en fustigeant les propos de Ben Gvir de vendredi

Au début de la réunion du cabinet ce dimanche matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué les tensions sécuritaires en Cisjordanie. "Au cours de l'opération Gardiens des remparts, nous avons changé l'équation avec le Hamas. Depuis lors, pas une seule roquette n'a été tirée sur Israël. Avec l'opération Bouclier et Flèches, nous avons changé l'équation vis-à-vis du Jihad. La semaine dernière, nous avons changé l'équation vis-à-vis des terroristes en Judée-Samarie", a-t-il déclaré.

"Nous laissons à Tsahal tous les outils à notre disposition et nous donnons un soutien total aux forces de sécurité qui font un excellent travail. La réponse appropriée au terrorisme : approfondir nos racines dans notre pays. Les terroristes sont éliminés en nombre record et nous construisons à grande échelle", a-t-il affirmé en pointant du doigt les déclarations qui appellent à s'implanter dans les territoires. "Ces déclarations sont inacceptables [...] et nuisent à l'entreprise des implantations, ainsi qu'aux intérêts nationaux d'Israël. Elles doivent cesser immédiatement", a-t-il fustigé.

Likud Spokesperson Benjamin Netanyahu (L) and Itamar Ben-Gvir meeting to discuss forming a government.

Le ministre de la Sécurité nationale a immédiatement réagi sur Twitter. "J'apprécie et j'aime le Premier ministre, mais le problème de notre manière de gouverner ne commence pas avec les habitants des implantations, mais avec l'indulgence pour les émeutiers du Golan et l'absence d'application de la loi. Le gouvernement de droite doit concrétiser sa vision, à savoir les implantations de Judée-Samarie et la tolérance zéro à l'égard de ceux qui menacent de déclencher une guerre si nous n'accédons pas à leurs demandes, Israël ne doit pas céder !", a-t-il écrit.

https://twitter.com/i/web/status/1672887502485561349 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les propos de M. Netanyahou visaient certainement le chef du Parti Force juive qui a appelé vendredi dernier les habitants de Cisjordanie à "se diriger vers les sommets des collines". "Ma position est connue. Je vous donne un soutien plein et entier, mais je veux beaucoup plus de villages. Pas seulement ici, mais dans toutes les collines qui nous entourent. La Terre d'Israël doit être occupée par ses habitants et en même temps, une opération militaire doit être lancée, des bâtiments démolis, des terroristes éliminés, non pas un ou deux mais des dizaines et des centaines et si nécessaire des milliers. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule façon de tenir ici, de renforcer le contrôle et de rétablir la sécurité des habitants, et surtout de remplir notre grande mission", avait lancé Ben Gvir.