Le centre Sheba signe un partenariat avec le gouvernement de Victoria en Australie

Sheba, le plus grand centre médical d'Israël a annoncé avoir conclu un partenariat avec le gouvernement australien de Victoria pour explorer la possibilité d'ouvrir un centre d'innovation Accelerate, Redesign, Collaborate (ARC).

Les centres ARC se concentrent sur l'accélération de l'innovation par la collaboration pour transformer la prestation des soins de santé et améliorer les résultats pour les patients, réunissant des acteurs clés de la santé numérique. L'un des principaux objectifs du partenariat est de développer les capacités de Victoria en matière de commercialisation, d'innovation dans le domaine des soins de santé et d'entrepreneuriat.

Récemment, ARC Innovation au Sheba Medical Center en Israël a travaillé avec Sinai Chicago, l'Université de l'Illinois, le Département de médecine de l'Université de Chicago et ANDHealth pour établir ChicagoARC, s'attaquant aux causes profondes de l'inégalité des soins de santé et des déterminants sociaux de la santé à Chicago.

En outre, Sheba a l'intention de lancer son premier sommet ARC Asia à Melbourne en 2024. Le sommet ARC en Israël est un événement phare annuel qui rassemble 1 000 délégués de la communauté ARC et des cadres de la technologie, de la médecine et de la santé publique autour du monde.

"Ce partenariat visant à stimuler les soins de santé numériques renforcera davantage la position de Victoria en tant que leader mondial de la fabrication de technologies médicales", a déclaré Ben Carroll, ministre de l'Industrie et de l'Innovation.

"Victoria, et plus particulièrement Melbourne, avec ses universités et ses prestataires de soins de santé de premier plan, détient un potentiel illimité dans les domaines de la santé et des sciences de la vie", a déclaré le professeur Eyal Zimlichman, directeur de l'innovation et de la transformation au centre médical Sheba.