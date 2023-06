Israël : Le chef de la police va démissionner, annonce Itamar Ben-Gvir

Ben-Gvir a souligné que Shabtai était un "excellent et loyal serviteur d'Israël"

Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, va quitter son poste, a annoncé dimanche le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Dans un court message vidéo, Ben-Gvir a fait référence à ses différends continus avec Shabtai, affirmant : "Ce n'est un secret pour personne, nous n'avons pas toujours été d'accord". Le leader de Force juive a toutefois souligné que Shabtai était un "excellent et loyal serviteur d'Israël."

Israel Police Spokesperson Kobi Shabtai

"J'ai servi sous trois gouvernements et trois Premiers ministres", a déclaré Shabtai. "Avec les conditions qui m'étaient offertes, j'ai essayé de faire de mon mieux et maintenir le professionnalisme. J'ai contribué à servir l'État d'Israël pendant des décennies. Je ne laisserai pas la situation complexe dans laquelle nous nous trouvons influencer la conduite éthique, morale et professionnelle, ni la mienne ni celle d'aucun des policiers," a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre Ben Gvir et le commissaire Kobi Shabtai

Les deux hommes n'étaient notamment pas d'accord au sujet de la main-mise du ministre sur la police et établir une garde nationale, qualifiée par certains de "milice", pour assurer l'ordre dans la communauté arabe. L'ancien juge Elyakim Rubinstein a accepté d'être nommé temporairement au poste de Shabtai.