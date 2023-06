Un Palestinien projetait de tirer une roquette à Jérusalem lors de la marche des drapeaux

Un suspect palestinien a été arrêté

Une roquette avait été détectée par les forces israéliennes dans une zone dégagée de Jérusalem-Est lors de la Marche des drapeaux, qui a eu lieu dans la cadre de la Journée de Jérusalem en mai.

Selon Ynet qui a rapporté l'incident ce dimanche, le projectile a été localisé dans le quartier de Beit Hanina, au-delà de la barrière de sécurité. Sa base ne contenait pas d'explosifs.

Les investigations menées ont permis l'arrestation d'un suspect palestinien vivant en Cisjordanie, du nom d'Abdel Hakim Muhammad Muhammad. Celui-ci, qui a agi seul, a admis qu'il avait l'intention de fabriquer une roquette en se servant des connaissances qu'il avait acquises sur Internet et Telegram. La lancement du projectile a toutefois échoué en raison des défauts dans sa fabrication.

Il y a un mois, l'armée israélienne a également localisé un lance-roquettes factice dans le village palestinien de Nazlat Zid, dans la région de Djénine, qui a été remis aux forces de sécurité. L'engin a été trouvé à la suite d'une vidéo publiée par un journaliste affilié au Hamas, dans laquelle des Palestiniens affirmaient qu'il s'agissait d'un lance-roquettes Qassam pointé vers l'implantation juive de Shaked. Il s'est finalement avéré que l'explosion montrée sur les images provenait d'un engin pyrotechnique et non d'une vraie roquette.

Selon une source sécuritaire, l'engin était semblable à une fusée. Il était constitué d'un tube de fer avec une tête en carton, qui contenait une certaine quantité de matière pyrotechnique, qui n'a pas permis à la fusée de voler à plus de trois mètres. Les groupes terroristes de la région ont démenti avoir fabriqué l'engin. "La résistance à Jénine n'est pas liée à cette vidéo et c'est probablement l'occupation qui l'a propagée afin de mener une vaste opération militaire sur la ville et le camp", ont-ils affirmé.