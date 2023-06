"Pour l'amour d'Israël, laissez Netanyahou gouverner" (Dershowitz à i24NEWS)

Entre 2011 et 2016, Milchan aurait donné à Netanyahou des produits de luxe d'une valeur estimée à 700 000 shekels

"Il est dans l'intérêt de l'État juif que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soit autorisé à s'atteler à la difficile tâche de gouverner le pays", a déclaré le célèbre avocat américain et universitaire Alan Dershowitz à i24NEWS. Les commentaires du professeur Dershowitz font référence à une journée mouvementée dans le procès pour corruption du dirigeant israélien.

Le producteur israélien de films hollywoodiens à succès Arnon Milchan a en effet témoigné, décrivant comment il livrait régulièrement des dizaines de milliers de dollars de champagne, de cigares et d'autres cadeaux demandés par le Premier ministre israélien.

Arnon Milchan, qui a comparu par vidéoconférence depuis la ville britannique de Brighton, où il vit, est un témoin clé dans le procès de Netanyahou pour fraude et abus de confiance, l'une des trois affaires dans lesquelles il est mis en cause.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou au tribunal de Jérusalem en mai 2022

Pourtant, Dershowitz, l'un des meilleurs juristes américains, n'a pas été impressionné.

"En ce qui concerne le témoignage de Milchan, c'est exactement la même chose que ce que nous avions vu auparavant", a-t-il dit, ajoutant qu'Israël devrait mentionner dans la loi combien les politiciens peuvent légalement recevoir de cadeaux. En l'absence d'une telle loi, il n'y a aucune raison de condamner Netanyahou," a-t-il conclu.

Entre 2011 et 2016, Milchan aurait donné à Netanyahou des produits de luxe d'une valeur estimée à 700 000 shekels (176 000 euros), notamment des cigares, du champagne et des bijoux. Sara Netanyahou aurait reçu quant à elle trois bracelets d'une valeur de 41 000 euros, ainsi que des sacs de luxe et des vêtements. La défense du Premier ministre affirme qu'il n'était pas au courant que sa femme recevait elle aussi des cadeaux.