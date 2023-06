Herzog condamne la violence des habitants des implantations : "des actes illégaux et immoraux"

"Les émeutes contre les résidents palestiniens dans les territoires nous font tous tomber", a-t-il affirmé.

Le président Isaac Herzog s'est exprimé ce lundi lors d'une cérémonie pour le Shin Bet et a condamné les actes de violence commis par les habitants des implantations contre les résidents palestiniens dans les territoires.

"À notre grande surprise, nous avons pu constater que certains citoyens israéliens trouvaient dans ces événements difficiles et douloureux une raison ou un raisonnement tordu pour justifier des émeutes violentes, cruelles et débridées contre des résidents palestiniens innocents et inoffensifs. Je condamne fermement cette violence. Ces actions sont illégales et immorales. Elles sont totalement erronées, elles rongent nos fondations et font s'effondrer le sol sous nos pieds à tous", a déclaré le président.

Yonatan Sindel/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes se disputent avec des habitants d'implantations à l'entrée du village de Turmus Aya en Cisjordanie, le 21 juin 2023

"La semaine dernière, le terrorisme a causé de nombreuses victimes. Des mondes ont été détruits et des familles se sont effondrées", a affirmé le président en référence à l'attentat dans la localité d'Eli qui a fait quatre morts.

"Je détecte une augmentation significative du discours de violence dans l'opinion publique israélienne, depuis l'arrêt des pourparlers à la résidence du Président, et je crains que la violence ne s'aggrave et ne devienne physique et que le sang ne coule", a-t-il déploré en appelant à la responsabilité de chacun.

Evoquant la déclaration de la ministre des Implantations Orit Strock, M. Herzog a pointé du doigt "l'agression effrénée contre les forces de sécurité et leurs commandants". "Nous devons tous le condamner fermement", a-t-il conclu.