Israël/Réforme judiciaire : des vétérans de plusieurs unités et du Shin Bet menacent le gouvernement

Selon les signataires de la déclaration, des réservistes supplémentaires sont sur le point de se joindre au mouvement

Des réservistes de l'unité des opérations spéciales, l'unité 8200 (unité de renseignements) et des médecins militaires ainsi que des vétérans du Shin Bet ont annoncé ce lundi qu'ils cesseraient de se porter volontaires si le gouvernement n'arrêtait pas immédiatement la législation sur la réforme judiciaire, a rapporté lundi le quotidien Maariv.

Selon eux, des réservistes supplémentaires, vétérans d'autres unités, sont sur le point de rejoindre le mouvement. "Nous, des centaines de réservistes du Shin Bet qui connaissent intimement la vitalité des formations critiques du système de sécurité et la complexité de la société israélienne, appelons le Premier ministre et le ministre de la Défense à arrêter immédiatement la législation pour permettre au système de sécurité d'orienter toutes ses ressources aux défis sécuritaires qui s'intensifient en ce moment sur plusieurs fronts", ont-ils déclaré dans un communiqué. "La poursuite de la législation ouvrira une rupture irréparable dans la société israélienne et portera gravement atteinte à la force nationale et au système de sécurité israélien", indique-t-il. L'équipe des opérations spéciales a déjà annoncé que 80 réservistes supplémentaires cessent de se porter volontaires pour le service depuis dimanche - en plus des centaines de réservistes qui ne font plus de volontariat.

Haim Tzach / GPO Benjamin Netanyahou avec le chef du Shin Bet

Les membres de l'unité 8200 ont également déclaré que "notre peuple abandonnera le système", après que des centaines de médecins militaires de l'armée ont averti que toute décision unilatérale du gouvernement "conduirait à des mesures drastiques de la part des médecins réservistes".

Samedi, les Israéliens sont descendus de nouveau dans la rue pour protester contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, quelques jours après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de faire avancer ce projet.